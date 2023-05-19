Yurtdışında oy verme işlemi yarın başlayacak!

Yayınlanma: 19.05.2023 - 12:06

Güncelleme: 19.05.2023 - 12:55

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulacak.

24 MAYIS'A KADAR SÜRECEK!

Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri ise yarın başlayacak ve 24 Mayıs'a kadar sürecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise, gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurtdışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

OYLAR DİPLOMATİK KURYELERLE TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Yurtdışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.