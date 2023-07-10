Yurtdışından getirilen telefonlara IMEI kayıt zammının ardından ikinci şok: 'Servis yok'

Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:38

Güncelleme: 10.07.2023 - 10:38

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7,3 katına çıkmış oldu. Bu gelişmenin ardından telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet’te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor.

Cep telefonu kayıt ücretinin 20.000 liraya yükselmesi üzerine son gün 6091 lirada BTK İMEİ kaydı yapan birçok yurttaşın telefonu “servis yok” uyarısı veriyor.

Konu sosyal medyada da gündem oldu.