Yurtdışından getirilen telefonlara IMEI kayıt zammının ardından ikinci şok: 'Servis yok'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılmasına karar verdi. Söz konusu karar yürürlüğe girmeden önce izin bedelini 6 bin lira olarak yatırmak isteyen yurttaşların e-Devlet uygulaması kilitlendi. Ödemeyi yapan bazı yurttaşlar, telefonlarında servis bulunmadığını belirtmesi sosyal medyada gündem oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7,3 katına çıkmış oldu. Bu gelişmenin ardından telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet’te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor.
Cep telefonu kayıt ücretinin 20.000 liraya yükselmesi üzerine son gün 6091 lirada BTK İMEİ kaydı yapan birçok yurttaşın telefonu “servis yok” uyarısı veriyor.
Konu sosyal medyada da gündem oldu.
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