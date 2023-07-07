Sultangazi'de ilginç anlar: Bacağından silahla vuruldu, cep telefonuyla oynamaya devam etti

Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:21

Güncelleme: 07.07.2023 - 10:23

Gazi Mahallesi'nde, önceki gün saat 21.30 sıralarında iddiaya göre Uygar Uğurlu (36), evine gitmek için sokağına girdiği sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheli 4-5 el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşırken, kurşunlardan biri Uğurlu'nun bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yurttaşlar tarafından yapılan Uğurlu, ambulans ile hastaneye sevk edildi.

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Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Uğurlu'nun yaralı halde cep telefonuyla oynadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.