Sultangazi'de ilginç anlar: Bacağından silahla vuruldu, cep telefonuyla oynamaya devam etti

İstanbul Sultangazi'de evine doğru yürüyen Uygar Uğurlu, motosikletli kişi tarafından tabancayla bacağından silahla vuruldu. Uğurlu'nun yaralı halde telefonla oynadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:21
Sultangazi'de ilginç anlar: Bacağından silahla vuruldu, cep telefonuyla oynamaya devam etti
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Gazi Mahallesi'nde, önceki gün saat 21.30 sıralarında iddiaya göre Uygar Uğurlu (36), evine gitmek için sokağına girdiği sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheli 4-5 el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşırken, kurşunlardan biri Uğurlu'nun bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yurttaşlar tarafından yapılan Uğurlu, ambulans ile hastaneye sevk edildi.

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Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Uğurlu'nun yaralı halde cep telefonuyla oynadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Sultangazi cep telefonu

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