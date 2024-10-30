Yurtdışından kaçak sokulan 5 cins yavru köpek ele geçirildi

Edirne'de jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 'pomeranian' cinsi 5 yavru köpek ele geçirildi.

Yurtdışından kaçak sokulan 5 cins yavru köpek ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:28

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan uyruklu A.Z. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada; yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve pasaport, küpe numarası, çip ile diğer taşıma şartlarını taşımayan 'pomeranian' cinsi 5 yavru köpek ele geçirildi.

A.Z. hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatılırken, yavru köpekler Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Etiketler: #EDirne #yavru köpek #köpekler

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