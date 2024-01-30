Yurtdışını tercih eden liselilerin sayısı artıyor: Beyin göçü tam gaz

Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2024 - 04:00

Bu nedenle yüksek puanlı ve nitelikli liselerde okuyan öğrenciler, eğitim ve kariyerlerinin devamı için yurtdışını tercih ediyor. Nitelikli eğitim veren liselerden 2023’te mezun olan gençlerin yurtdışına gitme oranları ise çarpıcı verilerle ortaya kondu.

YARIDAN FAZLASI GİTTİ

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ve Robert Koleji’nden 2023’te mezun olan öğrencilerin yüzde 62’si üniversite için yurtdışına gitti. Sağlık ve Eğitim Vakfı Amerikan Koleji 2023 mezunlarının da yarıdan fazlasının eğitimleri için yurtdışına gittiği verilere yansıdı. Galatasaray Lisesi’nde 121 öğrenciden 78’i, Avusturya Lisesi’nde 75 öğrenciden sadece biri eğitim için Türkiye’de kalmayı tercih etti. Alman Lisesi’nden mezun olan 124 öğrenciden 122’si, İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan 166 öğrenciden 133’ü üniversite tercihini yurtdışında eğitim almaktan yana kullandı.

2022’de Notre Dame de Sion’dan mezun olan öğrencilerin yüzde 43’ü Türkiye’de yüzde 57’si ise yurtdışında eğitimlerine devam etmeyi tercih etmişti. İstanbul Erkek Lisesi’nin 171 mezunundan 100’ü, Alman Lisesi mezunlarının 103’ü yurtdışındaki üniversitelerde öğrenime başlamıştı. Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin ise yüzde 50’si yükseköğrenim için yurtdışındaki üniversitelere gitmişti.