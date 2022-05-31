Yurtiçi kargo çöktü mü? Yurtiçi Kargo'dan açıklama

31 Mayıs 2022 Salı, 19:19

Yurtiçi Kargo'nun internet sitesinden hizmet almak isteyen yurttaşlar 'bu siteye ulaşılamıyor' yanıtı ile karşı karşıya kalıyor. İnternet sitesine erişim sağlayamayan yurttaşlar, kargoları için de endişelendi. Kısa süre içinde yurttaşların tepkisini çeken olaya kargo şirketinden açıklama geldi.

Şirket, sorunun internet sitesinde bakım çalışmalarından kaynaklandığını ve kargo teslimatlarında bir aksama olmayacağını belirten bir açıklama yaptı.

YURTİÇİ KARGO AÇIKLAMA YAPTI

Kısa süre içinde tepkilerle karşılan şirket şu açıklamayı yaptı:

"Merhaba, gönderilerinizin son durumunu Mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsiniz. Web sitemizdeki bakım çalışmamız da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz."