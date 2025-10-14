‘Yurtseverin, emekçinin, ilericinin sesinin yanındayız’

“Cumhuriyet aydınlıktır” diyen okuyucularımız “Asırlık çınara can suyu olalım”, “Çorbada bizim de tuzumuz olsun” mesajlarıyla bağış kampanyasına katılıyor.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek: Emek, laiklik, bağımsızlık ve sosyalizm için mücadelesinde Cumhuriyet’in yeri belli. Bugün baskının, hukuksuzluğun, zorbalığın egemenlik kurduğu bir kesitte, istibdat rejimine, sermayenin saltanatına, yobazın karanlığına ve emperyalizmin roketine karşı emekçilerin, ilericilerin, yurtseverlerin sesi olan Cumhuriyet’in yanında olma zamanı. Tüm dostlarımızı Cumhuriyet gazetesi ile dayanışmaya çağırıyoruz.

Sol Parti’den Alper Taş: “Cumhuriyet, gazetecilik alanında büyük bir çınar, yıllara dayalı bir çınar, Cumhuriyetle yaşıt bir çınar. Doğal olarak bu çınarın yaşatılması, Cumhuriyetin kazanımlarının korunması açısından da oldukça önemli, oldukça anlamlı. Eşitliğe, özgürlüğe, dayanışmaya, laikliğe, demokrasiye daha fazla ihtiyacımızın olduğu böylesine bir dönemde Cumhuriyet gazetesinin yaşatılması hepimiz açısından tarihsel bir görev ve sorumluluk. Bu görev ve sorumlulukla herkesi Cumhuriyet gazetesiyle dayanışmaya davet ediyoruz.

