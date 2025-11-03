‘Yurtseverlerin sesi Cumhuriyet’in yanında olma zamanı’

İletide, “Cumhuriyet, emek, laiklik, bağımsızlık mücadelesinde Cumhuriyet gazetesinin yanındayız. Birçok emekçisi ve yazarı Laiklik Meclisi üyesi olan Cumhuriyet gazetesi ülkemizin aydınlarına, ilericilerine, yurtseverlerine yıllarca köşelerini açmıştır. Bugün istibdat rejimi uygulamalarının, adaletsizliklerin egemenlik kurduğu, muhalefete ve halka yönelik baskının her geçen gün arttığı, ekonomik krizin giderek derinleştiği, bölgemizin emperyalizm planları çerçevesinde savaşa sürüklendiği bir kesitte, istibdat rejimine, sermayenin saltanatına, yobazın karanlığına ve emperyalizmin roketine karşı emekçilerin, ilericilerin, yurtseverlerin sesi olan Cumhuriyet’in yanında olma zamanı. Laiklik Meclisi olarak üyelerimiz başta olmak üzere, tüm dostlarımızı Cumhuriyet gazetesi ile dayanışmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇA ĞRISI

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor.

Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek.

Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak.

Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız.

Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

