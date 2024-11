Yurttaş açıklanan enflasyona inanmıyor… Pazarda esnaf satamıyor, yurttaş alamıyor

Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:51

Güncelleme: 04.11.2024 - 17:20

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyonu düşürmek, sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek, aynı zamanda yurttaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır” dese de pazarın enflasyonu tüketicinin cebini yaktı. Pazara gelen üretici ürün alamazken, esnafın ürünleri tezgahta kaldı.

TÜİK, ekim ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88 arttı. Açıklanan verilere göre; TÜFE'deki değişim 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Eylülde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4'e geriledi. Bu dönemi, önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız 'istikrar dönemi' takip edecek. Enflasyonu düşürmek, sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek, aynı zamanda yurttaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır" ifadelerini kullansa da açıklanan enflasyon çarşı-pazar hesabına uymadı.

Pazara giden tüketiciler fiyatların yüksekliğinden şikayet ederken, pazar esnafı ise satışlarının düştüğünü söyledi. Hem esnaf hem de tüketiciler ise hissedilen enflasyonun açıklanandan çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

''TÜRK PARASININ DEĞERİ KALMADI Kİ''

Pazar esnafından Metin Kaplan, paranın değerinin kalmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

“En değersizi Türk parası Müşteri olursa bizim işlerimiz oluyor. Müşteri alışveriş yapmazsa bizim işimiz basıl olacak? Vatandaş ne yapsın her şey pahalı. Satışlarımız gittikçe düşüyor. Türk parasının değeri kalmadı ki! Altın-döviz her gün para kazanıyor. Türk parası sıfıra iniyor.”

Pazar esnafından Mehmet Kaya şu ifadeleri kullandı:

“15 yıldır bu işi yapıyorum. Satışlar şu anda sıkıntılı. Ürünler yüksek olduğu için satışımız yok. Pahalı. Müşterinin alım gücü yok alamıyor. O yüzden sıkıntı. Domatesin kilosunu 60 liraya satıyoruz. Halden alışımız 52-53 lira. Şu an ürünler yüksek olduğu için karımız yok. Pazarcılar mağdur, ürünler gitmiyor. Alım gücü yok. Her sene satışlar düşüyor ama bu iki sene gerçekten sıkıntılı.”

Açıklanan enflasyon verilerine ilişkin de konuşan Kaya, ''Her şey açık ve ortada bence başka söze gerek yok” dedi.

''SATIŞLARIMIZ BİR YIL İÇERİSİNDE YÜZDE 60 DÜŞTÜ''

18-20 yıldır pazarcılık yapan ve ismini vermek istemeyen bir esnaf, şunları kaydetti:

“İnsanlarda alım gücü olmadığından dolayı satışlar düşük. Satışlarımız bir yıl içerisinde yüzde 60 düştü. Açıklanan enflasyon yalan. Kar oranımız yok. Bir tane domatesin ezilmesi bizim karımızı götürüyor.”

''25 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM, BU KADAR KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİM''

5 senedir pazarcılık yapan Gökhan Özdemir de şunları söyledi:

“Satışlar eskiye göre baya düştü. Piyasa durgun. Mecbur işimize devam ediyoruz. Eskiye göre baya düştü işler. Gelen para geldiği gibi gidiyor. Bazen gelen para yetmiyor. Aldığımız malın aynısını alamıyoruz. Eskiye göre şu an daha çok pazarlık yapılıyor. Müşterilerin alacak parası yok. ‘Meyve, sebzeyi zor alıyorum’ diyor. Kıyafeti mecbur olmadıkça kimse almıyor.”

Açıklanan enflasyon ile hissedilen arasında büyük fark olduğunu kaydeden Özdemir, ''Gittikçe kötü ye gidiyor işlerimiz. Enflasyon düşük olsa da işlerimize faydası yok. Öyle bir hale geldi ki düzelmez diye düşünüyorum artık. 25 yıldır bu işi yapıyorum, bu kadar kötüsünü görmedim'' dedi.

''ENFLASYON YÜZDE 100''

30 yıldır pazar esnaflığı yapan Bayram Akdoğan, gerçek enflasyon verilerinin açıklanandan çok farklı olduğunu kaydederek, “İşlerimiz bozuk. Mazot pahalı. Her şey pahalı. Brokoli 60 lira. Benim alışım 70 lira. 20 yıl önce çok güzeldi. Geriye gidince çok güzeldi. Şimdi çok bozuk. 30 sene önce tezgahta mal kalmıyordu. Şimdi satamıyoruz. Enflasyona inanmıyoruz. Enflasyon yüzde 100'' dedi

''BEN ALMIŞIM BİR KIYMETİ YOK. MİLLET ALAMIYOR''

84 yaşındaki Adil Karakaya, şu ifadeleri kullandı:

“Çok pahalı. Ben Avrupa’dan emekliyim. Benim için fark etmiyor. Ama millet için çok pahalı. Fiyatlar eskiye göre 100 misli fazla. Çok pahalılık var. Ben alamayanlar için konuşuyorum. Çok pahalı. Çok çok çok çok… Ben almışım bir kıymeti yok. Millet alamıyor.”

''BİR KİLO ALAMIYORUM''

Buzdolabını dolduramadıklarını belirten Nilgün Manav, şunları kaydetti:

“Fiyatlar beraber. Fakirlik full gidiyor. Halimiz ne olacak bilemiyorum. Dolabı dolduramıyoruz. Enflasyon bence çok kötü. Her şey o kadar kötü ki! Her hafta zam geliyor. Yarım kilo alıyorum ben. Bir kilo alamıyorum. Önceden bir kilo alıyordum. Turp, ıspanak, karnabahar, muz aldık. Bin lirayı geçti.”

“HER AY, HER GÜN ARTIYOR''

İsmini vermek istemeyen bir yurttaş, ise her geçen gün fiyatların arttığını belirterek, “Pahalı, her şey çok pahalı. Arabayı dolduramadım 700 lira gitti. Bir kilo elma, armut, erik, yarım kilo ıspanak. Geçen ay bunları 500 liraya alıyordum. 200 lira arttı. Her ay, her gün artıyor. Enflasyon yüzde 100. Belki daha yukarıda” ifadesini kullandı.

''GERÇEK NEREDE VAR Kİ ENFLASYONDA OLSUN''

Açıklanan enflasyonun gerçekle örtüşmediğini belirten Semra Atmaca, ''Mecbur kalmasak gelmeyiz. Yemek zorundayız. Gerçek nerede var ki enflasyonda olsun. Hiç gerçek değil. Pazarı bitiriyorum daha hiçbir şey yok. Dört torba aldım sadece. 150 lira sadece yeşilliklere gitti. Meyve sebzesi daha yok'' dedi.