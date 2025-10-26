Yurttaş Birlikteliği Platformu, ‘Emeklilerin Bütçe Hakkı’ mitingi gerçekleştirecek: ‘Çok örgülü saç kopmaz’

Aralarında Birleşik Kamu-İş, Eğitim-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası gibi 33 dernek ve sendikanın yer aldığı Yurttaş Birlikteliği Platformu, 29 Kasım'da Ankara Tandoğan'da saat 13.00’te “Emeklilerin Bütçe Hakkı” mitingi gerçekleştirecek. “Çok örgülü saç kopmaz” mottosuyla yurttaşlara katılım çağrısı yapılan eylemin amaçları, “En düşük emekli maaşının, en düşük memur maaşı ile eşitlenmesi, muayene, tetkik, tedavi ve ilaç bedeli olarak emeklilerden kesilen ‘katkı payını’ kaldırmak, parasız sağlık hizmetlerine kolay erişebilmek, bütçe kaynaklarının tüm yurttaşlar ve toplumsal kesimler arasında eşit ve adil dağıtılması, bayram ikramiyelerinin bir maaş tutarına yükseltilip yılda dört kez ödenmesi, banka promosyonlarının bir maaş tutarında ve her yıl ödenmesi, halen ihtiyaca cevap vermeyen 18 bin yatak kapasiteli resmi huzurevi sayısının artırılarak yatak kapasitesinin 50 bine çıkarılması, emekli sendikalarının örgütlenmesi önündeki fiili engellerin kaldırılarak hukuksal statü elde edilmesi” olarak açıklandı.

‘TALEPLERİMİZ, EMEĞİMİZİN HAKKIDIR’

Yurttaş Birlikteliği Grup Sözcüsü Şenal Sarıhan, mitinge ilişkin yaptığı açıklamada “Bizler, yıllarca topluma hizmet için dişini tırnağına takarak çalışmış, sayıları 17 milyona ulaşmış emeklileriz. Ne var ki yaşanılan son süreçte, maaşlarımızın giderek, insan onurunu zedeleyecek ve bizi yoksulluğa mahkum edecek bir düzeye indirgendiğini görüyoruz. Bugüne dek çeşitli yollarla ve parça parça ifade ettiğimiz taleplerimizi, bu kez hep birlikte bir mitingle yinelemek ve sesimizi iktidara duyurmak istiyoruz” dedi. Yurttaşlara katılım çağrısı yapan Sarıhan, “Taleplerimiz, emeğimizin hakkıdır. İnsanca yaşamak için hakkımızı istiyoruz. Halkımızı, sesimize güç vermeye çağırıyoruz. Sesimiz çığlığımızdır. Onu çoğaltmak ve sağır kulaklara duyurmak için, siz yoksanız bir eksiğiz” ifadelerini kullandı.