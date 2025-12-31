Yurttaş Birlikteliği Platformu’ndan iktidara ‘geçinemiyoruz’ iletisi: ‘Artık yoksulluğa değil, açlığa itiraz eder hale geldik’

Yurttaş Birlikteliği Platformu, yaptığı yazılı açıklamayla iktidara ‘geçinemiyoruz’ çağrısı yaptı. Yurttaşların yaşadığı geçim sorununa dikkat çekilen açıklamada, “İktidar Bloku; toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan başta emekliler, engelliler, işçiler, işsizler, kamu çalışanları, gençlik, küçük üretici ve küçük esnafı açlıkla terbiye edip ‘uysal yurttaşlar topluluğu’ yaratmayı hedeflemektedir” denildi. 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücretin cumhuriyet tarihinde ilk kez açlık sınırının altında kaldığı vurgulanan açıklamada, “Asgari ücret, artık Ülkemizde yaygınlaştırılarak ortalama ücret haline getirilmiştir. Hollanda’da asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 3 iken Türkiye’de bu oran yüzde 57’yi geçiyor. Yakın tarihte derin yoksulluğa itiraz eden bizler, bugün derin açlığa itiraz etmekle yüzyüze kaldık. Neredeyse yoksulluğu arar duruma düştük. Bu sadece bir sonuç değil, yaşam hakkının alenen ihlalidir” ifadelerine yer verildi.

‘İKTİDAR BLOKUNUN DAYATMALARINA ZIMNİ ONAY’

Platform, asgari ücret belirleme sürecinde komisyon toplantılarına katılmayan Türk-İş Konfederasyonu’na da tepki gösterdi. Açıklamada, “Türk-İş Konfederasyonu’nun bu pasif tutumu, ne yazık ki işçi sınıfının çıkarlarına hizmet etmemiştir. Bu pasif tutum, iktidar blokunun dayatmalarına zımni onay anlamına gelmektedir” denildi.

‘KAYNAKLAR ADİL VE EŞİT DAĞITILMIYOR’

Kamu çalışanları ve emekli maaşlarına yapılacak olan zammın da eleştirildiği açıklamada, “Milyonlarca emekliye ödenen 16 bin 881 lira emekli maaşının açlık sınırının yarısı olduğunu da belirtmiş olalım. Engellilerin durumu ise çok daha vahim. Aylık sadece 8 bin liraya mahküm edilmiş durumdalar. Ev kiralarının 25 bin liradan başladığı günümüzde bu emekli, engelli maaşı ve asgari ücretle yaşamak mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı. İktidarın uyguladığı ekonomi politikalarıyla “yoksuldan alıp zengine verdiği” belirtilen açıklamada, “Türkiye’nin sorunu; kaynak yetersizliği değil, var olan kaynakların adil ve eşit olarak dağıtılmayışından kaynaklanıyor. Toplumun en zengin yüzde 10’luk kesimi, milli gelirin yüzde 55,6’sına el koyarken, en yoksul yüzde 50 ise milli gelirin sadece yüzde 14,1’ini alabiliyorsa bu haksız paylaşıma itiraz her yurttaşın en doğal hakkıdır” denildi.

‘İKTİDAR TOPLUMU ÖRGÜTSÜZLEŞTİRME GAYRETİNDE’

Açıklama, “İktidar Bloku, bir yandan işçi, işsiz, emekli, engelli, kamu çalışanı, esnaf, köylü, kadın ve gençleri açlığa mahkûm ederken; diğer yandan da bu haksız ve adaletsiz gidişi sorgulayıp itiraz haklarını kullanmasınlar diye toplumu hızla örgütsüzleştirme gayreti içindedir. Tüm Yurttaşlarımızı bu haksız gidişatı sorgulayıp itiraz etmeye, bu konuda duyarlı olmaya, örgütlenmeye ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz” cümleleriyle sonlandırıldı.