Yurttaş Birlikteliği Platformu'ndan 'Laiklik ve Demokrasi' paneli... Şenal Sarıhan: 'Hepimizin laiklik üzerinden demokrasiye ihtiyacı var'

Yurttaş Birlikteliği Platformu, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde ‘Laiklik ve Demokrasi Paneli’ düzenledi.

Panele, DEM Parti Ankara İl Başkanı Fatin Kanat, TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban, HKP Disiplin Kurulu Başkanı Ayça Okur, EMEP ile SOL Parti Ankara İl Örgütü'nden temsilciler, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe katıldı.

Programa, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katılması planlandı. Buna karşın Erkol, gözaltına alınması sebebiyle katılım sağlayamadı.

‘DEMOKRASİYİ GELİŞTİRECEK DEĞERLERDEN UZAKLAŞILIYOR’

Halk ozanlarının dinletisiyle başlayan programın açılışında Âşık Ormani, Kenan Şahbudak ve Mehmet Kundak’ın saz dinletisi yer aldı. Şenal Sarıhan’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe konuştu.

Programa ilişkin konuşan Sarıhan, “Bugün, Anayasamıza laiklik ilkesinin girdiği, 1924 Anayasası’nın 2. maddesine bu ilkenin eklendiği gün. Eğer Türkiye’de laiklik, laikliğe bağlı olarak demokrasi tam anlamıyla işliyor olabilse bu değerleri belki yeniden anmak, yeniden öne çıkarmak gibi bir gereksinim içinde olmayacaktık. 3 Mart 1924’te hilafetin kaldırılmasının hemen ardından laikliği ve demokrasiyi sağlayıcı düzenlemeler yapıldı ama bugün bakıyoruz ki demokrasiyi geliştirecek değerlerden uzaklaşılıyor ve hatta laiklik talebinde bulunan kişilerle ilgili, kurumlarla ilgili bu demokratik alanın daraltılmaya çalışılması, demokratik bir ülkede üzüntü ile karşılaşılacak bir tabloyu ortaya çıkarıyor” dedi.

‘KAYGILARIMIZI ARTIRIYOR’

Erkol’un gözaltına alınmasına ilişkin de konuşan Sarıhan, “Rahatlıkla kendisinin ifadesi başka bir biçimde alınabilirdi, kaçacak, göçecek insanlar değil. Bütün bunlar kaygılarımızı daha çok artırıyor. Oysa bizim bugün herhangi bir ayrışma olmaksızın birliğe ihtiyacımız var. Laiklik ilkesi anayasaya girerken de, demokratik değerler anayasaya girerken de esas olarak halkın birliği ve halkın güçlü bir biçimde, mutlu bir biçimde yaşayabilmelerini sağlayacak olanakların yaratılması hedeflenmiştir. Ama bugünkü uygulamaları kaygıyla karşılıyoruz, üzüntüyle karşılıyoruz. Hepimizin, laikliğe, laiklik üzerinden demokrasiye, demokrasi üzerinden de birliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Bunu güçlendirici çalışmalar yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı.