Yurttaş işsizlik kriziyle savaşırken İŞKUR’un gelecek planları umut vermedi: Tablo her yerde karanlık

Yayınlanma: 12.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.01.2025 - 04:00

Bugün toplum işsizlik salgınıyla boğuşurken bu konuda önemli görevleri olan Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) geçen yıl yayımladığı “2024-2028 Stratejik Planı”ndaki tespitler, bu açıdan geleceğin de birçok zorlukla dolu olduğunu ortaya koydu.

OLUMSUZ BAKIŞ VAR

Planda yurttaşları özel sektörde işe yerleştirmeye ve kadın ile genç istihdamını artırmaya ilişkin hedefler yer alıyor. Bu kapsamda 1 milyon 375 bin kişinin 2025’te özel sektöre yerleştirilmesi hedeflendi. Ancak planda bu hedefin risklerine de dikkat çekildi. Uluslararası piyasalardaki ekonomik belirsizliklerin, ülkede sık yaşanan doğal afetlerin ve özel sektörün istihdam fuarlarına olan ilgisizliğinin bu hedef için risk oluşturduğu kaydedildi. Planda İŞKUR’un yurttaşların özel sektörde işe girmesi için yaptığı istihdam fuarlarına özel sektör temsilcilerinin katılımının düşük olduğu belirtildi.

Kadın istihdamı konusunda ise planda 2025’te 500 bin kadının özel sektörde işe yerleştirilmesi hedeflendi. Ancak “işverenlerin kadın istihdamına olumsuz bakışı olduğu” da kaydedildi. Planda genç işsizliğine karşı 2025’te 15- 24 yaş arası 500 bin kişinin özel sektöre yerleştirilmesi hedeflendi. Ancak bu hedefe risk olarak da işverenlerin tecrübeyi gerekçe göstererek genç istihdamını tercih etmediği belirtildi. Engelli istihdamı hedefi olarak da 36 bin 750 engelli yurttaşın 2025’te özel sektörde işe alınmasının hedeflendiği kaydedildi. Bu hedefe karşı da yine işverenlerin engelli yurttaşlara karşı önyargılı olması risk olarak gösterildi. Planda kadınların, gençlerin ve engellilerin işgücüne katılabilmesi için ayrı ve özel politikaların geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

‘İLAÇLAMA’ DEDİLER İŞÇİYİ İŞTEN ATTILAR

DİSK’e bağlı Tekstil-İş Sendikası’nın yaklaşık dokuz aydır örgütlenme faaliyeti yürüttüğü Manisa Akhisar’daki TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama AŞ’den çıkarılan işçilerin fabrika önündeki eylemleri sürüyor. Bugüne kadar 700’e yakın işçinin çıkarıldığı fabrikanın önünde eylem yapan işçilerden Berrin Çiçek’in şu açıklaması ise çok dikkat çekti: “Bize yalan söylediler. ‘İlaçlama yapacağız, dolaplarınızı boşaltın’ dediler. İnsanlar servislerine binip daha organize sanayi bölgesinden çıkmadan mesajlar yağmaya başladı ‘İş akdinize son verildi’ diye.” Firdevs Demirbaş ise “kod” oyunuyla işsizlik maaşı almalarının engellendiğini belirtti.