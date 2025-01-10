Geniş tanımlı işsizlik oranı 2024'te rekor kırdı: İşsiz sayısı 10 milyonu aştı!

Geniş tanımlı işsizlik oranı, son bir yıl içinde büyük bir artış gösterdi. İşsizlikle ilgili veriler arasındaki fark giderek büyüyor.

Geniş tanımlı işsizlik oranı 2024'te rekor kırdı: İşsiz sayısı 10 milyonu aştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 11:33

DİSK-AR tarafından yapılan araştırmaya göre, 2023 Kasım ayında yüzde 22,6 olan geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) oranı, bir yılda 6 puan artarak 2024 Kasım ayında yüzde 28,2'ye yükseldi.

Bir yıl önce 8 milyon 666 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı, 2,8 milyon artarak Kasım 2024'te 11 milyon 436 bine ulaştı. 

Dar tanımlı işsizlik verileri ile geniş tanımlı işsizlik verileri arasındaki fark giderek büyümekte. Bu durum, işsizlik sorununu daha da derinleştiriyor.

 


Etiketler: #geniş tanımlı işsizlik #DİSK-AR #işsiz

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