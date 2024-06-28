Yurttaş kurban kesmek için yurt dışına yöneldi, Diyanet 1,6 milyar kâr etti

Yayınlanma: 28.06.2024 - 12:05

Güncelleme: 28.06.2024 - 12:05

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurban bayramı ardından yapılan bağışlara ilişkin açıklamada bulundu. Kurban bayramında şimdiye kadar Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaşıldığını belirten Erbaş “Milletimiz bu yıl 747 bin 52 hisse kurbanını bize emanet etti. Yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 78 ülke 348 bölgede milletimizin emaneti olan 747 bin 52 hisse kurbanı 34 milyon 737 bin 918 kardeşimize ulaştırdık. Ayrıca milletimiz tarafından Filistinli kardeşlerimize bağışlanan kurbanları 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimize ulaştırıyoruz. Bu büyük iyilik hareketine öncülük eden Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Erbaş, yaptığı açıklamada yurt içi ve yurt dışı rakamlarına ilişkin bir bilgi paylaşmadı. Diyanet kaynakları, bağışların sadece küçük bir kısmının yurt içine yapıldığı, daha düşük fiyatlı olduğu için yurttaşların önemli bölümünün yurt dışı kurbanlık hisselerine yöneldiğini belirtti. Cumhuriyet’e yapılan açıklamada “Yurt dışı ve yurt içi bağış oranının ayrı ayrı açıklanmamasının nedeni ekonominin geldiği durumdur. Yurt dışı için 700 binden fazla yurt içinde ise 30 bin civarı bağış yapıldı. Çünkü yurt dışı bağışı 4 bin 750 lirayken yurt içi ise 11 bin 750 lira. Diyanet İşleri Başkanı’nın yaptığı açıklamadan çıkan bir diğer sonuç da kurumun güven kaybettiğidir. Çünkü bağış sayısını güven olarak anlamak istiyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, kurbanları daha ucuz olduğu için genellikle Afrika’da kestiğini açıklanırken şu veriler paylaşıldı: “Afrika’da kurbanlar çok ucuz. O nedenle Diyanet kurbanı Afrika’da keser. Verilen vekalet ücretinin yarısı kârdır. Diyaney 1 milyar 675 milyon lira kâr elde etti. Bu paralar Diyanet Vakfı’na aktarılır. Denetim yok malum.”

Ayrıca Ali Erbaş'ın yaptığı açıklamada kurban ibadetini 'bağış' olarak tanımlaması da eleştirilerek “Ali Erbaş’ın, kurbana bağış demesi dini açıdan skandal” dendi.