Yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul son yıllarda organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarla olduğu kadar, peş peşe yaşanan silahlı saldırılarla da gündeme geliyor. Kamuoyunda “Daltonlar”, “Şapkalılar”, “Redkitler” ve “Casperlar” olarak bilinen organize suç gruplarına yönelik çok sayıda soruşturma ve operasyon yürütülürken, işyerlerine yönelik kurşunlama ve tehdit olayları da yurttaş her an kör kurşuna hedef olma korkusu içinde yaşıyor.

İstanbul’da endişeyi artıran olayların başında Nişantaşı’ndaki silahlı saldırılar geldi. 30 Mayıs’ta bir eğlence mekânı kurşunlandı, üç kişi yaralandı. Henüz olayın yankıları sürerken, 1 Haziran’da aynı mekan ikinci kez hedef alındı. Bir güvenlik görevlisi yaralandı, çevredeki işyerlerine kurşunlar isabet etti. Olayla ilgili altı şüpheli gözaltına alınırken soruşturmada kamuoyunda “Daltonlar” olarak anılan organize suç grubuna ilişkin iddialar da gündeme geldi.

SİLAHLAR KONUŞTU

Nişantaşı’nın ardından bu kez adres Eyüpsultan Göktürk oldu. Bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı, bölge sakinlerinde tedirginlik yarattı. Moto kurye ile yeme içme mekânınına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmesi artık Göktürk’te yaşamı korkulan hale getirdi. Organize suç örgütlerine ilişkin hazırlanan iddianamelerde ve soruşturma dosyalarında; haraç iddiaları, iş yeri kurşunlama, silahlı tehdit, yağma gibi organize suçlar yer alıyor.

‘SÖZ KONUSU DEĞİL’

Cumhuriyet, Emniyet yetkilileri ile görüştü. Yetkililer, “Göktürk’te faili meçhul tek bir suç kaydı bulunmamaktadır” dedi. Çete unsurlarının söz konusu bile olmadığını belirterek özellikle güvenlik önlemlerinin daha da artırıldığının altını çizdiler.

‘KİMSEDEN KORKMUYORLAR’

Göktürk’te bir esnafı “Eskiden semtimizde güvenle gezerdik. Ama son aylarda çeteler buradaki mekânları basıp haraç istemeye başladı. Verilmeyince de gelip kurşun yağdırıyorlar. Polise şikâyet etsek de boş. Çeteler devleti önemsemiyor bildiğini okuyor” dedi. Sitem eden diğer bir semt sakini ise “Etiler Nişantaşı’ndan sonra çetelerin gözdesi Göktürk oldu. Burada yaşayan insanlar nezih ve belli bir sosyokültür seviyesinde. Biz çocuklarımız güvenle okusun diye merkezden kaçıp Göktürk’e yerleştik. Daha geçen akşam 15 yaşındaki oğlum eve dönerken iki motosikletli durdurup para istemiş ve bıçak çekmişler. Binlerce kez şikâyet ettik savcılığa ama hiçbir şey değişmedi. Kimse sesimizi duymuyor. Çaresiziz” diye konuştu.