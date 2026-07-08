Yurttaş Tekirdağ’da planlanan RES’ten tedirgin oldu, ne bakanlık ne de şirket dinledi: 'Proje bizi etkileyecek'

Trakya’nın tarım arazilerinde baskı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Zorlu Enerji’nin Tekirdağ Malkara’da kurmak istediği rüzgâr enerji santralı (RES) projesine onay verildiğini duyurdu.

“Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verilen projeyle birlikte tarım ve mera arazilerine 32 rüzgâr türbini dikilecek.

Şirketin 1 milyar 625 milyon TL harcayağını belirttiği proje kapsamında depolama tesisi de kurulacak. Proje Gönence, İshakça, Çavuşköy, Kuyucu, Küçükhıdır ve Ahievren mahallelerinde etkili olacak. Ayrıca projenin ömrü 49 yıl olarak öngörülüyor.

Proje kapsmında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesi çerçevesinde kamulaştırma yapılacak. Kamulaştırılan taşınmaz mallar tapu kütüğünde hazine adına tescil edilecek. Faaliyet kapsamında ulaşımın sağlanamadığı bazı türbin yerleşim alanları, şalt sahası ve şantiye bölgesinde en yakın ulaşım yoluna bağlantı yapılmak üzere bazı yeni yolların açılması bir kısmında da mevcut yolların düzenlenerek kullanılması planlanmakta. Şirket ayrıca saha çalışmasında toplanan örneklerden bölgede 35 familyaya ait ve 135 bitki taksonu tespit etti.

‘ARICILIK YAPIYORUZ’

Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı 31 Ekim 2024’te yapıldı. Köy kahvehanesinde yapılan toplantıya çok sayıda yurttaş katıldı. Projenin köyün yakınında yer aldığını ve tedirgin olduklarını belirten yurttaşlar, “Burada arıcılık yapıyoruz, bu etkilenecek. Biz burada yaşıyoruz, sonra tapuya serh geliyor. Çifçinin zaten bir tapusu var. Biz tedirginiz” dedi. Şirket yetkililer ise cevap olarak “Türbin kesinleşince kamulaşma başlar. Biz satın alama yoluna gidiyoruz. EPDK kamulaştırma yapıyor” ifadelerini kullandı.

Eskiden muhtar olduğunu belirten H.T. ise, “Daha önce de burada taş ocağı vardı. Bize verilen söz tutulmuyor. Son 10- 15 senedeki olaylarda hep biz kötü etkilendik” dedi. N.E. de “Zaten Trakya’da tarım alanı az, enerjiyi taşısın daha etkili olmaz mı? Ortam bozmak tarımsal alanı azalmak doğru mu? İş olsun diye bu toplantı yapılıyor. Söylenenler kale alınacak mı?” diye sordu. Müşavir firma yetkilisi ise “Enerji olması için rüzgar lazım. Bu proje Kırklareli’ndeydi ama olmadı. ÇED raporu aslında bilimsel bir rapor” ifadelerini kullandı.