Yurttaşa yedireceklerdi! Şanlıurfa’da 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirildi

Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesinde denetim yapan zabıta ekipleri, bir işyerinin depolarında, 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirdi. Bozuk ürünlere el koyan zabıta ekipleri, işletmeye de para cezası kesti.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:43
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Halk ve çevre sağlığını korumaya yönelik denetimlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, bir depoda yaptıkları incelemede, piyasaya sürülmeye hazır bekletilen yaklaşık 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirdi. Ekipler, son tüketim tarihi geçmiş ve bozulmuş peynir ve yumurtalara el koydu. Tutanakla kayıt altına alınan 8 ton bozuk ürün, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken, işletmeye para cezası kesildi, sorumlular hakkında da yasal işlem başlatıldı.


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