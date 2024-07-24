Yurttaşa yedireceklerdi! Şanlıurfa’da 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirildi

Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:43

Güncelleme: 24.07.2024 - 15:45

Halk ve çevre sağlığını korumaya yönelik denetimlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, bir depoda yaptıkları incelemede, piyasaya sürülmeye hazır bekletilen yaklaşık 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirdi. Ekipler, son tüketim tarihi geçmiş ve bozulmuş peynir ve yumurtalara el koydu. Tutanakla kayıt altına alınan 8 ton bozuk ürün, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken, işletmeye para cezası kesildi, sorumlular hakkında da yasal işlem başlatıldı.