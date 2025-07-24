Yurttaşlar Eskişehir’deki yangında şehit olan 10 kişi için Kadıköy’de eylem yaptı: 'Sorumlu AKP iktidarı'

Batuhan SERİM

Eskişehir’de çıkan orman yangınını söndürmek için mücadele eden 5’i AKUT mensubu, 5’i orman işçisi olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası kamuoyundan gelen tepkiler devam ediyor. Ülkenin birçok noktasında çıkan yangınlara etkili şekilde müdahale edilmediğini düşünen ve yaşanan can kayıplarına tepki gösteren yurttaşlar Kadıköy’den ses yükseltti.

Türkiye’nin ormanlık alanları, her sene yurdun dört bir yanında çıkan yangınlar nedeniyle yok oluyor. İktidar, yangınları küresel ısınma ile ilişkilendirse de uzmanlar, özellikle havadan yapılması gereken müdahalelerdeki eksikliklere işaret ediyor. Geçtiğimiz gün Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına müdahale eden bir ekip alevlerin ortasında kaldı. Ekibin bir kısmı bir mağaraya sığınırken, bir kısmı da alevlerin arasında kayboldu.

Jandarma ekiplerinin kayıpları arama-kurtarma çalışmasında, toplamda 24 kişinin yangından doğrudan etkilendiği ortaya çıktı. Çalışmalar sonrasında 5 orman işçisi ve 5 AKUT üyesinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Türkiye, Eskişehir’deki orman yangınlarına müdahale ederken yaşamını yitiren orman işçisi ve AKUT gönüllüsü 10 kişiyi kaybetmenin yasını tutuyor. Kamuoyunun ve siyasetçilerin büyük bir kesiminden tepkiler gelirken, “Bu yangınların ve ölümlerin sorumlularını biliyoruz. Hesabını soracağız” diyen Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, eylem çağrısında bulundu. Bunun üzerine, ülkenin birçok noktasında çıkan yangınlara etkili şekilde müdahale edilmediğini düşünen ve yaşanan can kayıplarına tepki gösteren yurttaşlar İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi. Eyleme; DİSK, KESK, İstanbul Tabip Odası ve TMMOB da destek verdi. Eylemde, “Çalışırken ölmek istemiyoruz”, “Kaza değil bu bir katliam” sloganları atıldı.

‘SORUMLULARIN CEZASIZLIĞINDAN BIKTIK’

Ortak basın açıklamasını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır Usta okudu. “Sorumlular hesap vermelidir” denilen açıklamada, “Memleket her gün yeni bir acıya, yeni bir katliama uyanıyor. Hepimiz, tüm yurttaşlar çok yorulduk, sorumluların cezasızlığından bıktık. Öfkeliyiz” ifadeleri kullanıldı.

‘YANGINLARIN BU DENLİ BÜYÜMESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE AÇIKLANAMAZ’

Son dönemde artan orman yangınlarına dikkat çekilen açıklamanın devamında, “Orman yangınları ihmallerle birleştiğinde telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açmaktadır. Yangınların bu denli büyümesi sadece iklim değişikliği ile açıklanamaz. Alınacak önlemler, çağdaş teknoloji ile donatılmış müdahale gücü ve çok daha önemlisi hava desteği ile müdahale için en önemli araç olan uçak ve helikopter ile donanmış olmak çok önemlidir. Kamu kaynaklarının uçak ve helikopter alımlarına kullanılması, açığın derhal kapatılması, bu aciz görüntü ve acı tablodan kurtulmamızı sağlayabilir” vurgusu yapıldı.

‘KADER DEĞİL İHMAL’

Yaşanılanların kader değil, ihmal olduğu vurgulanan açıklama “Biliyoruz ki yaşanan facia kader, fıtrat değil ihmaldir! En açık şekilde kamu yönetimi zaafiyetidir. Her yangında daha fazla can kaybetmemek için, karar alıcıları bilimsel veriye dayalı, şeffaf ve kapsayıcı bir afet politikası oluşturmaya çağırıyoruz. Bolu Grand Kartal Otel yangınını da kapsayacak şekilde son dönemdeki yangınlar işin tekniğine hakin kurumlarında katılımıyla araştırılmalı, adı, sanı, unvanı, makamı ne olursa olsun sorumlulardan hesap sorulmalıdır" denildi.

‘HESAP SORULMALI’

Sorumlunun siyasi iktidar olduğu belirtilirken açıklama şu sözlerle sonlandırıldı: "Yeniden ifade ediyoruz, yakın zamanda da gördüğümüz pek çok orman yangının sorumlusu olduğu gibi, Seyitgazi faciasının sorumlusu da yangın felaketlerine karşı gerekli önlemleri almayan, ormanlarımızı ranta ve talana açmayı genel politika edinen, aynı zamanda OGM’nin bütçesini de yıllar içinde giderek azaltan AKP iktidarıdır. Yangının ortaya çıkışı ve seyri konusunda bir an önce tespitlerin gerçekleştirilmesi ve ihmallerle ilgili hesap sorulması gerekmektedir.”