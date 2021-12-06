Yurttaşlar gram gram alıyor: Kilosu 3 bin 500 lira
Kilosu 3 bin 500 liraya satılan damla sakızının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Fiyatının yüksek olmasından dolayı yurttaşların gram gram alabildiği damla sakızı, tabiattaki en kuvvetli antiseptik içeriğe sahip ve enfeksiyonla mücadelede birebir etkili.
Türkiye'de hemen hemen her alanda zam dalgası sürerken; pek çok gıda ürününün de fiyatı artmaya devam ediyor. Damla sakızı da, cep yakan ürünlerin başında geliyor.
Bursa’da dede mesleği olan aktarlığı uzun yıllar sürdürdüğünü söyleyen Taner Esin, "Damla sakızı bize Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan geliyor, ismini de zaten buradan alıyor. Damla sakızı bir ağaç reçinesi ve ağaçtan elde ediliyor. Bilhassa hem sağlıkta, hem de mutfakta kullanılan çok özellikli bir ürün. Sağlığa başlıca faydaları ise astım, bronşit, mide hastalıkları, nefes darlığı, üst solunum yolları enfeksiyonu ve akciğer tedavisi gibi durumlarda kullanılıyor. Bu sakızı çiğnediğinizde bilhassa yüz kaslarınızı geliştiriyor’’ dedi.
UÇAK YOLCULUĞUNDA KULAKLARI KORUYOR
Damla sakızının uçak yolculuğunda kulakların tıkanmaması için kullanıldığını söyleyen aktar Taner Esin, ‘’Uçağa binenler, basınç farkından dolayı kulakları tıkanmasın diye kullanıyor. Damla sakızını dövüp, balla beraber karıştırdığınızda ise mide hastalığı olan reflüye çok iyi geliyor. Hoş kokusu ve aromasından dolayı ise gıda ürünlerinde kullanılıyor" dedi.
KİLOSU 3 BİN 500 LİRA
Esin, "Bu ürünün kilosu ise 3 bin 500 lira. 100 gramlık paketi 350 lira. 10 gramlık paketini ise yurttaşlara 35 liradan satıyoruz. Ülkemizde İzmir Çeşme’de ağaçları var ve yetişiyor, ama bu ürün bize Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan geliyor’’ diye konuştu.
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