Yurttaşlar ihbar etti: Mahalledeki kötü kokunun sebebi belli oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde mahalleden kötü koku geldiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tek katlı müstakil evde 77 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 10:30
Yurttaşlar ihbar etti: Mahalledeki kötü kokunun sebebi belli oldu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Sitem Sokak’ta  kötü kokunun yayılması üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda buldu.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak’taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti. Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, Kemal Yılmaz’ın (77) cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yılmaz’ın yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


112 Acil haberleri 112 haberleri

İlgili Haberler

Tekirdağ'da tarlada ceset bulundu

Tekirdağ'da tarlada ceset bulundu
11 yıllık sır: ‘Cesetsiz cinayet’ davası sil baştan

11 yıllık sır: ‘Cesetsiz cinayet’ davası sil baştan
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler