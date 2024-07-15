Yurttaşlar ihbar etti: Mahalledeki kötü kokunun sebebi belli oldu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde mahalleden kötü koku geldiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tek katlı müstakil evde 77 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Sitem Sokak’ta kötü kokunun yayılması üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda buldu.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak’taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti. Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, Kemal Yılmaz’ın (77) cansız bedeniyle karşılaştı.
Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yılmaz’ın yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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