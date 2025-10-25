Yurttaşlardan motorin zammına tepki: 'Kaşıkla verip kepçeyle almak nedir?'

Gece yarısından itibaren motorine 3 lira zam geldi. Yeni zamla birlikte motorinin litresi 57,43 liraya satılacak. Zammı duyan yurttaşlar Aksaray’daki akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Özellikle dizel araçlar ve servis araçlarının deposunu doldurmaya gelen sürücüler, litre başına 3 lira kazanç sağlamak için geldiklerini söyleyerek, en azından bir depo da olsa daha fazla para ödemek istemediklerini söyledi.

Veli Çaybaşı, "Zaten memleketimizin huyu bu. 1,5 lira düşer 3 lira zam gelir. Bizim hayatımız bu. Böyle bir şey mi var yani? Servis çekiyorum, günah yani. Şu an 3-3 bin 500 lirayı bulur herhalde. Tayyip bilir ne olacak böyle biz bilmeyiz. Tayyip bize veriyor 1,5 lira indirimi, 3-3,5 lira bindiriyor. Bu nasıl gider böyle bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

"BU ZAM NEYİN NESİ? DOLAR MI ARTTI NE DEĞİŞTİ?"

Ramazan Solak, yurttaşın halinin berbat olduğunu belirterek, "Bu zam neyin nesi? Dolar mı arttı ne değişti onu düşünüyoruz. Halimiz perişan. Depo 2 bin 700 liraya dolar. Bu zamla birlikte 3 bin küsuru görür. Her şeye zam gelecek" dedi.

"KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE GERİ ALMAK NEDİR?"

Sait Solak ise "Son gelecek olan zamma tepkim büyük. Tarladan geliyorum, ellerimin haline bakın. Sindirebilir bir milletiz ama bunları sindiremiyoruz artık. Kaşıkla verip kepçeyle geri almak nedir ya? İmanımız gevredi abi bizim, o kadar söylüyorum" diye tepki gösterdi