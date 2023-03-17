Yurttaşların ardından SGK emekçileri de kapıya dayandı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:36

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:36

Büro-İş Sendikası emekçileri mesai ücretlerinin arttırılması ve insanca yaşanabilir ücret talepleriyle alanlara indi. İzmir’de Konak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde toplanan kamu emekçileri hakları için Ankara’ya çağrıda bulundu.

“Memur uyuma, emeğine sahip çık”, “Tazminat hakkımız söke söke alırız” sloganları ve ellerinde pankartlar ile kurumun önünde toplanan SGK memurları adına açıklamada bulunan Büro İş Sendikası Genel Merkez Yöneticisi Candan Buyraz, “Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet eden SGK çalışanları üvey evlat değildir. Köle hiç değildir. Bizler bu ülkenin yurttaşlarına hizmet veren kamu çalışanlarıyız. EYT öncesinde yetersiz personelimizle fazlasıyla iş yükünü kaldırmaya çalışırken omuzlarımıza bir de EYT ile yapılandırma kapsamında binlerce evrak yüklendi. 2011 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile bir bir yok edilen özlük haklarımızı geri almak için buradayız. Elimizden alınan ve anayasal hakkımız olan ikramiye ile ek ödemelerimizin yeniden bizlere ödenmesini, sosyal güvenlik tazminatının, uzmanlık kadrosunun verilmesini, sus payı olarak verilen saatlik 27 liralık mesai ücretinin en az 100 liraya çıkartılmasını, açlık sınırındaki maaşlarımızın yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını talep etmekteyiz. İnsanca yaşayabileceğimiz ücretlere kavuşana haklarımızı alana kadar yılmadan mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Bir saatlik iş bırakan kamu emekçileri eylemin ardından yeniden işbaşı yaptı.