'Yürüyen ev' İzmit trafiğini altüst etti
Kocaeli'nde adeta ‘yürüyen ev’ gibi görünen prefabrik yüklü tır, park halindeki araçlardan dolayı beklemek zorunda kalınca trafikte yoğunluk yaşandı.
Kocaeli trafiği bugün alışık olmadığı manzarayla karşılaştı. İstanbul Tarabya’ya teslim edilmek üzere yola çıkan prefabrik ev yüklü tır, bazı noktalarda zorluk yaşadı.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLARDAN DOLAYI HAREKET EDEMEDİ
60 metrekare büyüklüğündeki prefabrik, hacminden dolayı adeta 'yürüyen ev' görüntüsü verirken, yan yola girdikten sonra ilerlemekte güçlük çekti. Kartepe ilçesi D-100 yan yoldaki park halindeki araçlardan dolayı tır yoluna devam edemedi.
Park halindeki araçlar kaldırılıncaya kadar prefabrik yüklü tır bekleyince, trafikte de yoğunluk yaşandı.
Bölgeye gelen polis ekipleri de yolun belli bir noktasından itibaren trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı.
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