Yürüyen merdivene çöp ve lastik attılar: İBB suç duyurusunda bulundu

Yayınlanma: 16.04.2025 - 17:05

Güncelleme: 16.04.2025 - 17:22

M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nın Tekstilkent istasyonunda yürüyen merdivenden istasyona çöp ve lasik atan kişiler tespit edildi. 13 Nisan Pazar günü saat 20.13’te, İstasyon girişinde görev yapan güvenlik ve istasyon sorumlusu, yürüyen merdiven üzerinden istasyon içine çöp poşeti ve araba lastiği atıldığını fark etti. Görevliler duruma anında müdahale etti ancak şüphelileri yakalayamadı.

FELAKET ÖNLENDİ

Yürüyen merdivenin basamaklarına çöp sıkışmasını engellemek için güvenlik görevlisi hızla sistemi durdurdu. Ardından araba lastiği dışarıya çıkarılarak istasyon güvenliği sağlandı. Olası bir kaza, görevli personelin dikkati sayesinde önlenmiş oldu.

ÜÇ KİŞİLİK GRUP KAMERA KAYITLARINDA TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından izlenen kamera kayıtlarında, toplam üç kişinin olay anında bölgede olduğu belirlendi. İki kişi çöp poşeti ve araba lastiğini istasyona atarken, üçüncü kişinin o anları cep telefonuyla kayda aldığı görüldü.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul yetkilileri, hem kamu düzenini tehlikeye atan hem de metro hattı gibi kritik bir ulaşım ağında sabotaj girişimi sayılabilecek bu olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.