Yürüyüş yapan gençler ormanlık alanda ceset buldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Dere Mahallesi Eski Antalya Caddesi üzerine bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana yürüyüş yapmaya gelen gençler bir erkek cesedi ile karşılaştı. Gençlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede isminin Uğurcan Topçu (26) olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Topçu’nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

Ekipler tarafından Topçu’nun intihar ettiği ihtimali üzerine durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.