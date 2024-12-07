Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı: 18 yaşındaki genç öldü!
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki Mehmet G. hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 41005 Sokak'ta Mehmet G. (18) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gencin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: #Adana #saldırı #silahlı saldırı
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