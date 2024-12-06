Bursa'da markete silahlı saldırı!

İnegöl ilçesinde bulunan marketin yetkilisi, sabah işyerine geldiğinde camının kırıldığını ve merminin isabet ettiğini gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Bursa'da markete silahlı saldırı!
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 14:11

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mertcan Sokak'ta faaliyet gösteren markette silahlı saldırı meydana geldi.

Sabah işyerini açmaya gelen market yetkilisi, marketin camının kırıldığını ve merminin isabet ettiğini görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #Bursa #işyeri #Market #silahlı saldırı

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