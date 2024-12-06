Bursa'da markete silahlı saldırı!
İnegöl ilçesinde bulunan marketin yetkilisi, sabah işyerine geldiğinde camının kırıldığını ve merminin isabet ettiğini gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mertcan Sokak'ta faaliyet gösteren markette silahlı saldırı meydana geldi.
Sabah işyerini açmaya gelen market yetkilisi, marketin camının kırıldığını ve merminin isabet ettiğini görünce polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #Bursa #işyeri #Market #silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- Rusya'dan ilk açıklama!
- 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'
- 'İsrailcilerin sevinci yarım kalacak'
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- 'Direnişle karşılaşmadan...'
- Esad'ın uçağı düşürüldü mü?
- 'Suriyelilerin dönmesi ekonomiyi nasıl etkiler?'
- İsrailli bakandan 'Kürtler, Dürziler ve ittifak' mesajı
- 'Suriye halkı tarihi bir fırsatla karşı karşıya'
- Ankara'dan ilk Suriye açıklaması