Yusuf Tekin açıkladı... Müfredatta 'Kurtuluş Savaşı' yerine 'Milli Mücadele': 'Neyden kurtuluyoruz?'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, yeni müfredatta "Kurtuluş Savaşı" ifadesi yerine "Milli Mücadele" kavramının kullanılacağını açıklaması tartışma yarattı.

Değişikliği "Neyden kurtuluyoruz?" sözleriyle savunan Tekin, düzenlemeyi müfredattaki "bilişsel yükün" azaltılması kapsamında yaptıklarını söyledi.

YUSUF TEKİN KURTULUŞ SAVAŞI'NI MÜFREDATTAN ÇIKARDI

AKP milletvekilleriyle bir araya gelen Tekin, yeni müfredat düzenlemelerine ilişkin sunum yaptı. Toplantıda, "Kurtuluş Savaşı" ifadesinin müfredattan çıkarılarak yerine "Milli Mücadele" kavramının kullanılacağını belirten Tekin, "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" ifadelerini kullandı.

Tekin ayrıca, müfredat sadeleştirmesi kapsamında öğrenciler üzerinde "bilişsel yük" oluşturduğu değerlendirilen içeriklerin çıkarıldığını ve bu doğrultuda ortalama yüzde 35 oranında içerik azaltıldığını söyledi.

Ders kitaplarında yer alan haritaların da güncellendiğini aktardı.

ÜMİT ÖZDAĞ: GAYRİ MİLLİ VE EĞİTİMSİZLİK BAKANI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tekin'i sert sözlerle eleştirdi.

Tekin için "Gayri Milli ve Eğitimsizlik Bakanı" ifadesini kullanan Özdağ, İstiklal Madalyası'nı hatırlatarak Kurtuluş Savaşı'nın Batı emperyalizmine karşı kazanıldığını vurguladı. Özdağ, Tekin'in Türklük bilincinden nefret ettiğini ifade ederken, "helal süt emmiş Türk tarih öğretmenlerinin" İstiklal Harbi'ni öğrencilere anlatmayı sürdüreceğini savundu.

Gayri Milli Eğitimsizlik Bakanı açıkladı:



104 senedir büyük ve haklı bir gurur ile kutladığımız İstiklal Harbi’nin adı (Kurtuluş Savaşı) ders kitaplarından çıkarılacakmış.



1919-1922 arasında yaşananlara Milli Mücadele denilecekmiş. Gayri Milli Eğitimsizlik Bakanı “Neyden… pic.twitter.com/AmuWpDttRT — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 5, 2026

SİNAN MEYDAN: 'TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NDAN RAHATSIZ OLAN...'

Gazetemiz yazarı Sinan Meydan ise "Türkiye Cumhuriyeti bugün, dünyaya örnek olmuş Türk Kurtuluş Savaşı'ndan rahatsız olan bir Milli Eğitim Bakanına sahip. Gerisini artık siz düşünün" diyerek Tekin'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Milli Eğitim Bakanı farkında olmasa veya kabul etmese de Atatürk'ün önderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı sadece Türk ulusunun bağımsızlığını sağlamakla kalmamış aynı zamanda ezilen sömürülen tüm mazlum uluslara örnek olmuştur. Dünyada bağımsızlık çağının kapısını açmıştır.

Gerçek şu ki, Türkiye Cumhuriyeti bugün, dünyaya örnek olmuş Türk Kurtuluş Savaşı'ndan rahatsız olan bir Milli Eğitim Bakanına sahip. Gerisini artık siz düşünün."

Milli Egitim Bakanı "Kurtuluş Savaşı"ndan niye rahatsız olur?



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Kurtuluş Savaşı" yerine "Milli Mücadele" kavramının getirileceğini söylemiş. Gerekçe olarak da "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı imparatorluğu vardı" demiş.



Öncelikle… https://t.co/GW2c9LsSFW — Sinan Meydan (@SMEYDAN) July 6, 2026

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi de Yusuf Tekin'e tepki gösterdi.

ADD Eskişehir Şubesi Başkanı Mehmet Avci, Tekin'in müfredatta "Kurtuluş Savaşı" ifadesi yerine "Milli Mücadele" kavramının kullanılmasına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avci, yapılan değişikliğin tarihimize, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine ve şehitlerin hatırasına saygısızlık olduğunu belirterek, Bakan Tekin'i istifaya davet etti.

"İŞGALDEN KURTULUYORDUK"

Açıklamasında Yusuf Tekin'in "Neyden kurtuluyorduk?" sözlerine yanıt veren Avci, "İşgalden kurtuluyorduk. İzmir'i çiğneyen Yunan ordusundan, İstanbul'u işgal eden emperyalist devletlerden, Anadolu'yu parçalamayı hedefleyen Sevr zihniyetinden kurtuluyorduk." ifadelerini kullandı.

Sakarya, İnönü ve Dumlupınar'da verilen mücadelenin yalnızca bir mücadele değil, topyekûn bir Kurtuluş Savaşı olduğunu vurgulayan Avci, "Bunun adını değiştirmeye kalkışmak, tarihe yeni bir isim vermek değil; milletin hafızasını silmeye kalkışmaktır." dedi.

"DERHÂL İSTİFA ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Açıklamasında Bakan Yusuf Tekin'i istifaya çağıran Avci, "Yusuf Tekin'i şiddetle kınıyor; Milli Eğitim Bakanlığı görevini layıkıyla temsil edemediğini düşündüğümüz için derhâl istifa etmeye davet ediyoruz. Bu millet, Kurtuluş Savaşı'nın adını da, o savaşı kazanan iradeyi de, Cumhuriyet'i kuran kadroları da unutturmayacak; unutturmaya çalışanlara da asla teslim olmayacaktır." ifadelerine yer verdi.