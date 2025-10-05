Yusuf Tekin açıkladı... Zorunlu eğitim sistemi değişiyor: 'Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla ilgili yapılan çalışma hakkında konuştu.

Tekin, toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle zorunlu eğitim süresinin kısaltılabileceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı YÖK'ün lisans eğitiminin 3 yıla düşürülmesine ilişkin hazırlığını da hatırlattı.

"FARKLI ALTERNATİFLER VAR"

Kanal 7'de konuşan Tekin, bir süredir üzerinde çalışılan raporun tamamlandığını açıklayıp, "Bunu sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var. İlk kabinede çok büyük ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapacağız" dedi.

Bu yıl içinde karar verileceğini de ifade eden Tekin, "Önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimi buna göre dizayn edilecektir" diye konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Bakan Tekin'in gündeminde 2025 yılı öğretmen atamaları ve Milli Eğitim Akademisi kontenjanları da vardı.

KPSS ile mülakat döneminin bittiğini dile getiren Tekin, "Bunu bu yıl son kez yaptık" açıklamasında bulundu. Tekin, 24 Kasım'da 15 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını da sözlerine ekleyip "2026 başından itibaren akademide 10 bin öğretmenin eğitim sürecini başlatacağız" dedi.