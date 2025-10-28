Yusuf Tekin, Erdoğan posteri için Anayasa'ya başvurdu: 'Okullarımızda görünür olmasını istedik'

Ülke genelindeki ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, okullara milli bayramlar ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Türk Bayrağı'nın yanında Atatürk posteri ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan posterinin asılması yönünde bir talimat verdiği bildirildi.

Okul müdürlerinin bulunduğu WhatsApp gruplarından gönderildiği belirtilen talimat büyük tepkiye neden oldu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖRÜNÜR OLMASINI İSTEDİK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin eleştirilere yanıt verdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda en önemli ödevlerden bir tanesi bize düşüyor.

Bu anlamda üç tane temel hususa dikkat etmemiz lazım. Birincisi, altında bulunmaktan, üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağı. Bizim için milli birlik açısından değerli. İkincisi, Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığı bizim açımızdan önemli. Üçüncüsü de Anayasa'mızın 104. maddesi çok açık, Cumhuriyet'imizi ve milli birlik beraberliğimizi temsil etmek durumunda olan kişi Cumhurbaşkanımız.

Okullarımızda çocuklarımız Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıksın diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk bayrağının ve birliğimizi, beraberliğimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı'mızın okullarımızda görünür olmasını istedik. Bundan daha doğal bir şey olamaz."