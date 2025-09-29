Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yusuf Tekin tazminata mahkum olmuştu: İmamoğlu tutuklanan öğrencilere bağışlayacak!

Yusuf Tekin tazminata mahkum olmuştu: İmamoğlu tutuklanan öğrencilere bağışlayacak!

29.09.2025 15:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yusuf Tekin tazminata mahkum olmuştu: İmamoğlu tutuklanan öğrencilere bağışlayacak!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. İmamoğlu, tazminatı Saraçhane'de tutuklanan öğrenciler için bağışlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını belirterek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor" demişti.

Bu ifadeler üzerine İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 50 bin lira tazminat talepli dava açtı.

Yargılama sonucu kararını açıklayan mahkeme, 25 bin liralık manevi tazminatın 27/11/2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan (Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin) alınarak davacıya (Ekrem İmamoğlu) verilmesine, fazlaya dair istemin reddine karar verdi. Kararda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

İMAMOĞLU ÖĞRENCİLERE DESTEK İÇİN BAĞIŞLAYACAK

İBB kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açtığı davadan kazandığı tazminatı Saraçhane eylemlerinde tutuklanan öğrencilere destek olmak için bağışlayacak.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Yusuf Tekin