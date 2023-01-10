Yuva köyünde sudan zehirlenerek ölen kişinin kanında arsenik çıktı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 20:50

Güncelleme: 10.01.2023 - 20:50

Yuva köyü Çaydurt Mahallesi’nde, geçen yıl Kurban Bayramı ile başlayan süreçte çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü.

Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ile yetişkinlerin ilk belirlemelere göre, sudan zehirlendiği tespit edildi.

Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Hastaların bir bölümüne diyaliz tedavisi uygulandı. 148 kişinin zehirlendiği olayda, Eyüp Ertem (49) geçen yıl 23 Temmuzda hayatını kaybetti. Diğer hastalar ise taburcu oldu.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından köyün içme suyu şebekesi tamamen yenilendi. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, hayatını kaybeden Eyüp Ertem’in otopsi raporu ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu 8’inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Eyüp Ertem’in yemekte, çayda ve abdest alırken şebeke suyu kullandığı ancak içme suyunu ise dışardan başka bir sudan karşıladığı belirtildi.

KİRLİ SUDAN SEBEP OLMUŞ

Raporda Ertem’in kanında yüksek oranda arsenik maddesi olduğu ifade edildi. Rapora göre Ertem’in ölüm nedeninin arsenik karışmış kirli su kaynaklı olduğu ortaya çıktı.