Yuva köyünde sudan zehirlenerek ölen kişinin kanında arsenik çıktı
Bolu'da, Yuva köyünde yaşayan 148 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda yaşamını yitiren Eyüp Ertem'in (49) otopsi raporunda dehşete düşüren detay ortaya çıktı.
Yuva köyü Çaydurt Mahallesi’nde, geçen yıl Kurban Bayramı ile başlayan süreçte çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü.
Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ile yetişkinlerin ilk belirlemelere göre, sudan zehirlendiği tespit edildi.
Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Hastaların bir bölümüne diyaliz tedavisi uygulandı. 148 kişinin zehirlendiği olayda, Eyüp Ertem (49) geçen yıl 23 Temmuzda hayatını kaybetti. Diğer hastalar ise taburcu oldu.
OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından köyün içme suyu şebekesi tamamen yenilendi. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, hayatını kaybeden Eyüp Ertem’in otopsi raporu ortaya çıktı.
Adli Tıp Kurumu 8’inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Eyüp Ertem’in yemekte, çayda ve abdest alırken şebeke suyu kullandığı ancak içme suyunu ise dışardan başka bir sudan karşıladığı belirtildi.
KİRLİ SUDAN SEBEP OLMUŞ
Raporda Ertem’in kanında yüksek oranda arsenik maddesi olduğu ifade edildi. Rapora göre Ertem’in ölüm nedeninin arsenik karışmış kirli su kaynaklı olduğu ortaya çıktı.
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