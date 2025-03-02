Yüzde 45 sosyal yardıma muhtaç halde
SAADET Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun’da sosyal yardıma muhtaç hale gelen hane sayısına dikkat çekti.
Mehmet Karaman açıklamasında, sosyal yardımların bir çözüm değil, kötü yönetimin bir sonucu olduğunu vurgulayan Karaman, “Samsun’da 2024 yılında 207 bin 465 haneye toplamda 2 milyar 23 milyon 754 bin TL yardım yapılmış. Samsun’un nüfusu yaklaşık 1 milyon 377 bin kişi. 207 bin 465 haneye yardım yapıldıysa ve her hanede ortalama üç kişinin yaşadığını varsayarsak, bu yardımlardan yaklaşık 622 bin 395 kişi faydalanmış demektir. Yani Samsun nüfusunun yaklaşık yüzde 45.2’sinin bu yardımlara muhtaç hale geldiğini görüyoruz. Övündükleri bu sosyal yardım rakamları bir başarı hikâyesi değil, ülkemizin içine sürüklendiği ekonomik çıkmazın acı bir göstergesidir” dedi. l
Etiketler: #sosyal yardım #ekonomi
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