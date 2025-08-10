Yüzde 70 zihinsel engelli genç kıza istismar davasında yeni gelişmeler: ‘Taciz yılladır sürüyor’

Adana’da yüzde 70 zihinsel engelli G.S.’nin (19) M.T. isimli erkek tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edildi. Konu yargıya taşınırken, M.T., hakkında ‘Kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan açılan davanın duruşması geçen hafta görüldü. Duruşma 9 Ekim tarihine ertelenirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

M.T., suçlamaları reddederken mağdur G.S. için ise, “G.S.’yi tanırım. Sürekli görüştüğümüz insanlar. Aklı biraz çocuksudur. Biraz daha cahil gibi diyeyim.” ifadelerini kullandı. Duruşmada söz alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Ecem Sena Mutlay, “G.S., kendisine yönelik bir cinsel eylemi anlamlandırma kapasitesi düşük olan bir. Sağlık raporunda da %70 civarında zihinsel engeli olduğu saptanmış. Yine şehir hastanesinden alınan raporda da cinsel saldırıda mağdurun kendini savunamayacağı açık şekilde bildirilmiştir. Mağdur yıllarca kendisine karşı yıllarca devam eden bir cinsel saldırı olduğunu görüyoruz. Bu da öldürme tehdidiyle, ailesiyle tehdit edilerek yapılıyor. Süreklilik arz eden bir cinsel saldırı vardır. Uyku uyuyamaz hale gelmiştir” dedi. Platform avukatlarından Şirin Şeyma Bulut ise, “G.S., yalan söyleyebilecek bir çocuk değil. Kurgulama yapamaz. Öyle bir kabiliyeti yok. Bu çocuk konuşamayacağı düşünerek yıllarca istismar edilmiş” ifadelerine yer verdi.

‘MANİPÜLE ETMEK İSTİYORLAR’

Cumhuriyet’e konuşan Bulut ve Mutlay yaşananları, “Ciddi bir zihinsel engeli olduğu için şu an olayda fark edebiliyor. G.S. bu adam tarafından senelerce sistematik şekilde cinsel saldırıya maruz kalıyor. Adli Tıp raporu da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yandaş bir avukat grubu var ve olayı tamamen siyasi bir propaganda haline getirip mahkemeyi manipüle etmeye çalışıyorlar” ifadeleriyle aktardı.