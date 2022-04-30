Yüzen otel İzmir Limanı’na demir atacak

30 Nisan 2022 Cumartesi, 12:34

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kent ekonomisini canlandıracak kruvaziyerlerin ikincisi 3 Mayıs’ta İzmir’de olacak. Gemide 5 bin 200 yolcu, bin 200 mürettebat bulunacak. Kent ekonomisine canlılık sağlayacak çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kısa vadede İzmir Vakfı olarak ortaya koyduğumuz hedef, İzmir nüfusu kadar turist oranına kavuşmak. Çok daha fazlasına muktediriz. Ama adım adım olacak. Kruvaziyer turizmi de bunun içindeki en önemli başlıklardan biri. Turizmi canlandırmak için birçok çalışma yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul’dan yarın (1 Mayıs Pazar) hareket edecek Costa firmasına ait dev gemi 3 Mayıs Salı günü saat 14.00’te İzmir’e yanaşacak. Gemi aynı gün saat 21.00’de İzmir’den ayrılacak. Geminin İzmir’den sonraki rotası ise Bodrum, Mykonos, Pire, yeniden İstanbul, Iraklion (Kandiye), Rodos, Kuşadası olacak.

Turistleri, İzmir Limanı’nda Gümrük Alanı’nda İzmir Vakfı tarafından oluşturulan ve İzmir kent kimliğini yansıtan İzmir görselleri karşılıyor. Gümrük alanında yer alan Turizm Bilgilendirme Ofisi’nde turistlere Turizm Şube Müdürlüğü’nün uzman personelleri tarafından yönlendirmeler ve tarihi kent merkezi hakkında bilgilendirmeler yapılıyor, broşürler dağıtılıyor.

Turistler, üstü açık otobüslerle şehir turu imkanına ve nostaljik tramvay ile Kordon gezisine erişme imkanına da sahip oluyor. Ayrıca Turizm Zabıtası ekipleri ile turistlerin güven içinde kentte seyahat imkanları arttırılıyor.

6 yıllık aranın ardından ilk kruvaziyer İzmir Limanı’na 14 Nisan’da yanaşmıştı.