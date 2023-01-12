“Yüzyılın Geleceği” İzmir’de konuşulacak

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 10:40

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 10:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği ve Kordon Rotary Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılını, gelecek yüzyıl üzerine düşüncelerin, öngörülerin ve farklı bakış açılarının paylaşılacağı “diALog 2023” paneli düzenleyecek. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon’da 14 Ocak Cumartesi günü 13.00-19.00 saatleri arasında yapılacak panelde 24 konuk konuşmacı Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını konuşacak. Panelde elde edilecek olan bağışlar ile de İzmir Atatürk Lisesi’ne Kodlama Atölyesi kurulacak.

'YÜZYILIN GELECEĞİ’Nİ KONUŞACAKLAR

Yüzyılın geleceğinin konuşulacağı ve tartışılacağı panele; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhuriyet Gazetesi yazarı şair Ataol Behramoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, gazeteci Fatih Portakal ve eşi Armağan Portakal, eski Milli futbolcu Hasan Kabze, Murat Saraç, Haluk Akdemir, Özlen Altıparmak, Hasan Kulakoğlu, Aret Vartanyan, Kerem Baykalmış, Pelin Oğur, Prof. Dr. Şaduman Halıcı, Erdin. Özdeker, Meslihan Kulakoğlu, Cem Altıparmak, Aydınal Atasever, Toygar Köse, Yasin Çakır, Bülent Mazacıoğlu, Dr. Mustafa Apak katılacak.