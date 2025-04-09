Yüzyıllık Markalar Derneği 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

Yayınlanma: 09.04.2025 - 15:39

Güncelleme: 09.04.2025 - 15:39

Genel Kurul açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Gürsel Arseven, Yüzyıllık Markalar Derneği’nin hep birlikte köklerinden aldıkları güçle değer üretmeye devam edeceklerini ve yeni üyelerin katılımının bu süreci pekiştirdiğini aktardı. Müze açılışı, arşiv yazılımı, markaların akreditasyon süreçleri ile birlikte gerçekleşen projelerin hedefinin yüzyıllık markaların deneyimlerini geleceğe taşımak olduğunun altını çizdi.

Toplantıda program akışı divan başkanı Bülent Katkak tarafından yönetilerek gündem maddeleri ve dernek tüzüğüne ilişkin bazı maddeler görüşe açıldı. Toplantıda, 2024 yılı boyunca hayata geçirilen faaliyetler değerlendirilirken; 2025 yılı için planlanan yeni etkinlik ve projeler paylaşıldı. Faaliyetler kapsamında, Yüzyıllık Markalar Derneği bünyesinde Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun katkılarıyla açılan Turing Yüzyıllık Markalar Müzesi’nin kısa tanıtımı yapıldı.

Üyelerin görüş ve katkılarıyla zenginleşen toplantıda, üye markaların oylarıyla yeni Yönetim Kurulu seçimi gerçekleşti.

Yeni Yönetim Kurulunda yer alan markalar:

Saffet Abdullah Güllaçları markası temsilcisi Gürsel Arseven, Eyüp Sabri Tuncer markası temsilcisi Pelin Tuncer, Hamamcıoğlu markası temsilcisi Asude Alkaylı, Karaca markası temsilcisi Cüneyt Güneş, Karaköy Güllüoğlu markası temsilcisi Murat Güllü, Koska markası temsilcisi Emin Dindar, Meyer Saat markası temilcisi Onur Bayındır, Ariş Pırlanta markası temsilcisi Kerim Güzeliş ve Bilol Tekstil markası temsilcisi Galip Bilol.

Gündem maddeleri ve kurul seçimi tamamlanmasını takiben, üyeler önce iftar yemeğinde bir araya geldi ardından Turing Yüzyıllık Markalar Müzesini ziyaret etme fırsatı buldu.