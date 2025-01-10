Zabıta cinayetinde yeni gelişme: Savcı, 2 sanık için de müebbet hapis istedi

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:12

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:13

İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta belediyede zabıta memuru olarak çalışan Selçuk Kurt, 29 Mayıs'ta saat 18.30 sıralarında kahveden çıkıp yolda yürürken yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü İsmail Şanlı ile konuşmaya başladı.

Konuşma tartışmaya dönüşürken, duran otomobilin ön tarafında yolcu koltuğunda oturan Recep Soylu inip Kurt'a tabancayla 2 el ateş etti.

Soylu, aynı otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yaralanan Kurt, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bir kurumda işçi olarak çalışan eski uzman çavuş İsmail Şanlı ile güvenlik görevlisi Recep Soylu’yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Recep Soylu ve İsmail Şanlı hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Recep Soylu ile İsmail Şanlı, Selçuk Kurt’un eşi Özlem Kurt ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu yargılanan Recep Soylu ve İsmail Şanlı’nın ‘İştirak halinde adam öldürme’ suçundan müebbet hapsini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.