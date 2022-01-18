Bunu da gördün Türkiye! Zabıta mallarını sattırmadı, kendini yaktı, hayatını kaybetti

18 Ocak 2022 Salı, 12:36

Olay, Marmaris'e bağlı Beldibi Mahallesi, Emekcikli Sokak'taki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce boş araziye gelerek kömür satışı yapan Süleyman Ekici'yi çuvalları kaldırması için uyardı. Dün yine öğleden sonra boş araziye gelen zabıta ekipleri, Ekici'yi bir kez daha uyararak çuvalları kaldırmasını istedi.

Çıkan tartışmanın ardından Ekici, aracından aldığı ve içerisinde benzin olan bidonu üzerine dökerek, çakmakla ateşe verdi. Yanan Ekici, acıyla koşmaya başladı. Bu sırada bir kişi, Ekici'nin üzerine su döküp, battaniye de sararak alevleri söndürdü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, Ekici'yi ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KURTARILAMADI

Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar oluşan Ekici, ilk tedavinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan ve 2 çocuğu olduğu belirtilen Ekici, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Bu arada olayın ardından 2 tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesi alındı. Ekici ile zabıta ekipleri arasında geçen konuşmaların bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Ekici'nin zabıta ekiplerine "Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz" dediği duyuldu.



