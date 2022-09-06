Zafer Kafilesi adım adım 9 Eylül’e yürüyor... Salihli’de coşkulu karşılama
Tarihin en büyük kahramanlık destanlarından Büyük Taarruz Zaferi’nin yüzüncü yılında Kocatepe’den İzmir’e yürüyen Zafer Yolu kafilesi tarihi yolculuğun 11. gününde Salihli’ye ulaştı. Kafile ilçede coşkuyla karşılandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin 100’üncü kurtuluş yılı anısına düzenlediği Zafer Yürüyüşü, kurtuluş mücadelesinin önemli dönüm noktalarının yaşandığı yerleşimlerden geçerek İzmir’e doğru ilerliyor. Afyonkarahisar, Banaz, Uşak, Eşme, Ulubey, Kula ve Alaşehir’in kurtuluş günlerini yöre halkıyla birlikte kutlayan kafile, Manisa etabının ikinci gününde 5 Eylül 1922’de şanlı Türk süvarilerinin kurtuluşunu müjdelediği Salihli’ye vardı. Kafileyi Salihli’ye Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve gaziler uğurladı.
SALİHLİ’DE COŞKULU KARŞILAMA
Tren hattından ilerleyerek Salihli ilçe merkezine yürüyen kafileyi halk bayraklarla karşıladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve Fahrettin Altay’ı defalarca ağırlayan 150 yıllık Salihli Tren İstasyonu’nu ziyaret eden kafileyi, İzmir - Uşak seferini yapan makinistler trenlerin düdüğünü çalarak selamladı.
Salihli Şehit Mehmetçik Anıtı’nda düzenlenen anma törenlerine katılan kafile akşam saatlerinde düzenlenen tarih söyleşisine de katıldı. Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Gülmez’in sunduğu, “İzmir’e Doğru: Salihli’nin Kurtuluşu” konulu söyleşi kamp akşamına renk kattı.
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