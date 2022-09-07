Zafer Kafilesi yarın Kemalpaşa’da olacak
İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılı anısına düzenlenen Afyon’dan İzmir’e Zafer Yürüyüşü’nde 13 gündür yollarda olan kafileyi yarın Kemalpaşa Hamzababa’da olacak. Başkan Soyer Hamzababa’dan Bağyurdu’na kadarki 14 kilometrelik yolu kafileyle yürüyecek.
Büyük Taarruz’un yüzüncü yılında Afyon Kocatepe’den İzmir’e yürüyen Zafer Yolu kafilesi tarihi yolculuğun 13. gününde İzmir’e ulaşacak. Banaz, Uşak, Eşme, Ulubey, Kula, Alaşehir, Salihli ve Turgutlu gibi Milli Mücadele’nin önemli dönüm noktalarının yaşandığı yerlerden geçerek İzmir’e doğru ilerleyen kafileyi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kemalpaşa Hamzababa’da karşılayacak. Başkan Tunç Soyer 13 gün önce Afyon’dan birlikte yola çıktığı Zafer Kafilesi’yle yeniden bir araya gelerek Hamzababa’dan Bağyurdu’na kadarki 14 kilometrelik yolu kafileyle yürüyecek.
100. YILDAN SONSUZLUĞA BARIŞ VE İZMİR SÖYLEŞİSİ
Bağyurdu köy meydanındaki karşılama töreninin ardından kafile Kemalpaşa Ata Evi’ni ziyaret edecek ve 100. Yıldan Sonsuzluğa Barış ve İzmir Söyleşisi’ne katılacak. Program, Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikali ile devam edecek. Gece ise Onur Akın’ın sahne alacağı Kemalpaşa Kurtuluş Günü konseri ile renklenecek.
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