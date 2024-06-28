Zafer Partili eski başkan ve 17 yaşındaki çocuğun 'bisiklet' kavgası: Taraflar birbirinden şikayetçi oldu

Yayınlanma: 28.06.2024 - 12:36

Güncelleme: 28.06.2024 - 12:37

Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki bir sitede, 25 Haziran'da bahçede kuzeniyle bisiklet süren Rahmi Yağız B., komşuları Abdurrahman Bilir'in 11 yaşındaki oğlunun isteğiyle bisikleti ona verdi.

Rahmi Yağız B., bahçede dolaşan çocuktan bisikleti geri istedi. Bu yüzden taraflar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine dairesinden bahçeye inen Abdurrahman Bilir ile gençler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bilir ile Rahmi Yağız B., birbirini yumrukladı. Karakolluk olan taraflar, darp raporu alıp karşılıklı şikayetçi oldu. Kavga anları, sitenin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

'CEZASIZ KALMASINI İSTEMİYORUZ'

Rahmi Yağız B., tartışma sırasında Bilir'in kendisine kafa atması üzerine onu yumrukladığını savundu. Rahmi Yağız B.'nin annesi Betül T., oğlunun 6 Şubat depremlerinden sonra kekeme kaldığını, psikolojik tedavi gördüğünü ve kavgacı değil, sakin bir yapısının olduğunu söyledi.

Betül T., "Çocukların bisiklet kavgasına müdahil olan komşumuz aşağı iner inmez küfürler yağdırıp bağırmaya başladı. Daha sonra oğlumu darbetti. Bu kişiyle daha önce hiçbir husumetimiz olmadı. Kim olduğunu da sonradan öğrendik. Bu olayın cezasız kalmasını istemiyoruz. İki çocuğun basit bir kavgası değil. 40'lı yaşlarda koca bir adam, 17 yaşındaki çocuğu darbediyor. Şikayetçi olduk. Zafer Partisi'nin eski başkanı olduğu için 'Benim siyasi tanıdıklarım var, ben bu olaydan sıyrılırım' diyormuş. Yaptığının yanına kar kalmasını istemiyorum" dedi.

Abdurrahman Bilir ise tartışma sırasında Rahmi Yağız B.’nin kendisine yumruk atması üzerine kavganın başladığını iddia etti.