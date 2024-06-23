Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası'nda zafer Hacı Arap Yaman'ın!

Hacı Arap Yaman, Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası finalinde karşılaştığı Barış Cin'i 178-150 mağlup ederek altın madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 01:09
Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası'nda zafer Hacı Arap Yaman'ın!
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Ankara'da düzenlenen Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası'nda iki Türk sporcunun karşı karşıya geldiği finalde altın madalyayı Hacı Arap Yaman kazandı.

BARIŞ CİN GÜMÜŞ, HACI ARAP ALTIN MADALYA ALDI

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Gölbaşı'ndaki tesislerinde düzenlenen organizasyonun finalinde iki Türk sporcu Hacı Arap Yaman ile Barış Cin karşılaştı.

Hacı Arap Yaman, rakibini 178-150 yenerek şampiyon oldu. Barış Cin ise gümüş madalya aldı.


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