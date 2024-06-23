Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası'nda zafer Hacı Arap Yaman'ın!
Hacı Arap Yaman, Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası finalinde karşılaştığı Barış Cin'i 178-150 mağlup ederek altın madalya elde etti.
Ankara'da düzenlenen Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası'nda iki Türk sporcunun karşı karşıya geldiği finalde altın madalyayı Hacı Arap Yaman kazandı.
BARIŞ CİN GÜMÜŞ, HACI ARAP ALTIN MADALYA ALDI
Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Gölbaşı'ndaki tesislerinde düzenlenen organizasyonun finalinde iki Türk sporcu Hacı Arap Yaman ile Barış Cin karşılaştı.
Hacı Arap Yaman, rakibini 178-150 yenerek şampiyon oldu. Barış Cin ise gümüş madalya aldı.
Spor Haberleri
- Hacı Arap Yaman dünya şampiyonu!
- Genç milliler namağlup Balkan şampiyonu!
- Hamit Altıntop Çekya maçını işaret etti!
- İspanya'da pole pozisyonu İngiliz pilotun!
- Ferdi Kadıoğlu: 'Neyi kötü yaptığımızı analiz edeceğiz'
- Merih Demiral: 'Herkes hata yapabilir'
- 'Bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü...'
- Belçika 3 puanı 2 golle aldı!
- Samuel Kalu kimdir? Samuel Kalu kaç yaşında, nereli?
- Ronaldo'dan galibiyet paylaşımı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı
- 15 yaşındaki kızını tehdit ederek ilişkiye girdi
- SGK uzmanı Erdursun: ‘Moralinizi bozmak istemem ancak…’
- ‘İmamoğlu veya Yavaş olsaydı…’
- Güldür Güldür'ün ünlü oyuncusu 10 yıllık eşinden boşandı
- 'Biz gazetecilik yaptıkça zıplayacaklar'
- Kredi faizleri uçunca yurttaş çareyi böyle bulacak
- Portekiz engelini aşamadık
- ‘Bunlar zengin eşkıya’
- CHP'li Bahadır'ın sağlık durumunda yeni gelişme