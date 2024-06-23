F1 İspanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in!
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, İspanya'da koşulan Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun 10. yarışını ilk sırada tamamladı.
Formula 1'de takvimin 10. yarışı olan İspanya Grand Prix'sinde kazanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.
Yarışa 2. sırada başlayan Max Verstappen, 3. turda yaptığı atakla aldığı liderlik koltuğunu korudu ve kariyerinin 61. galibiyetini aldı.
RİCCİARDO KARİYER REKORU KIRDI
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Lando Norris yarışı 2. sırada noktalarken, Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton podyumun son basamağında yer aldı.
İspanya Grand Prix'iyle birlikte Alpha Tauri pilotu Daniel Ricciardo kariyerinin 250. yarışına çıktı.
Antrenman seanslarında hızlı gözüken Ferrari ise yarışı 5 ve 6. sırada tamamladılar.
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