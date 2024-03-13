Ümit Özdağ duyurdu: Parti çadırı yakıldı, pankart kavgasında kan aktı!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:57

Güncelleme: 13.03.2024 - 09:57

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından İstanbul'un Kartal ilçesinde partisinin seçim çadırının yandığı görüntüleri paylaştı.

"YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Ankara'da da bir partilinin pankartı indirmek isteyenler tarafından bıçaklandığını duyuran Özdağ, o görüntüleri şu ifadelerle paylaştı:

"İstanbul’da Zafer Partisi’nin pankartlarına sistemli olarak saldırı yapılıyor. Dün gece ise Kartal’da parti çadırımız ateşe verildi. Ankara Etimesgut’ta arkadaşımız pankartlarımızı indirenler tarafından bıçaklanıyor, Kartal’da çadırımız yakılıyor. Bütün tahrik çabalarına soğukkanlı şekilde cevap vererek yola devam edeceğiz."