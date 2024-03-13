Ümit Özdağ duyurdu: Parti çadırı yakıldı, pankart kavgasında kan aktı!
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İstanbul Kartal'da partisinin seçim çadırının yakıldığını, Ankara Etimesgut'ta ise bir partilinin pankartlarını indiren kişiler tarafından bıçaklandığını duyurdu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından İstanbul'un Kartal ilçesinde partisinin seçim çadırının yandığı görüntüleri paylaştı.
"YOLA DEVAM EDECEĞİZ"
Ankara'da da bir partilinin pankartı indirmek isteyenler tarafından bıçaklandığını duyuran Özdağ, o görüntüleri şu ifadelerle paylaştı:
"İstanbul’da Zafer Partisi’nin pankartlarına sistemli olarak saldırı yapılıyor. Dün gece ise Kartal’da parti çadırımız ateşe verildi. Ankara Etimesgut’ta arkadaşımız pankartlarımızı indirenler tarafından bıçaklanıyor, Kartal’da çadırımız yakılıyor. Bütün tahrik çabalarına soğukkanlı şekilde cevap vererek yola devam edeceğiz."
İstanbul’da Zafer Partisi’nin pankartlarına sistemli olarak saldırı yapılıyor. Dün gece ise Kartal’da parti çadırımız ateşe verildi. Ankara Etimesgut’ta arkadaşımız pankartlarımızı indirenler tarafından bıçaklanıyor, Kartal’da çadırımız yakılıyor. Bütün tahrik çabalarına… pic.twitter.com/kHB5f7oFIg— Ümit Özdağ (@umitozdag) March 13, 2024
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Para sayma' kumpasının perde arkasında ne var?
- Kararsız seçmenlerin kararı ne olacak?
- İki dev kulüpten Süper Kupa kararı!
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
- Üst düzey kaynaktan açıklama geldi
- Buket Aydın'ın 'İmamoğlu' çıkışı gündem oldu
- 'Para sayma' görüntülerine dair açıklama
- Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi
- Gezici Araştırma'dan 'Adana' anketi
- Eski milletvekili kardeşi tarafından bıçaklandı