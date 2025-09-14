Zafer Partisi'nin tüzük kongresinde Özdağ açıklamalarda bulundu: 'CHP bölünme tehlikesiyle karşı karşıya'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 3. olağanüstü tüzük kongresinin açılış konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK SORUNU'

Türkiye'nin kuzeyinde Ukrayna-Rusya savaşı varken, güneyinde de güvenlik tehlikesi olduğuna işaret eden Özdağ, Hamas - İsrail savaşına değindi. Özdağ; Hamas'ın Gazzelilerin güvenliğini hiçe sayarak İsrail'e saldırdığını belirterek, Hamas'ın ve Hizbullah'ın eşgüdümlü çalışmayı başaramayarak, İsrail'e soykırım fırsatı yapma olanağı sağladığını kaydetti. AKP'nin ise İsrail'e sadece kızmakla yetindiğini belirten Özdağ; İsrail'in stratejik saldırılarının hedefinin Suriye olduğuna işaret etti. Eski Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a İngiltere'nin iki kez operasyon yapmayı planladığını, bunları Rusya tehlikesi nedeniyle Türkiye'nin engellediğini iddia etti.

'AKP İSRAİL'E KOLAYLIK SAĞLADI'

HTŞ operasyonlarının başladığında AKP'nin gelişmelerden haberi olmadığını ileri süren Özdağ; "Türk halkına Suriye'nin fethi gibi sunulan aslında İran'ın tek müttefikinin düşürülmesiydi. İsrail, İran savaşında Suriye hava sahasının açılması için üniter devleti yıktı" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu belirten Özdağ, Türkiye-İsrail çatışmasının da gündemde olduğunu anımsatarak, kapsamlı bir savaş olasılığının halen düşük olduğunu ileri sürdü. Ancak İsrail'in Türkiye'ye karşı 2003'ten beri dolaylı bir savaş sürdürerek, Büyük Kürdistan'ı kurmaya çalıştığını iddia eden Özdağ; İsrail'in Irak'ta Barzani rejimine, Suriye'de YPG terör örgütüne destek verdiğini belirterek; "AKP'nin yanlış Suriye politikaları, İsrail'in Suriye'deki stratejik hedeflerini kolaylaştırmıştır" dedi.

'NİYE TUTUKLADINIZ O ZAMAN'

Türkiye'de sığınmacıların olası bir iç karışıklıkta dış müdahalelere kolaylık sağlayacağını işaret eden Özdağ; "Devlet istihbaratı da bu konuda vatandaşın bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Biz bunları sizden önce de söyledik, siz gördüğünüz için söylemedik. Beni niye tutukladınız o zaman? Kim bilir Türkiye'de kaç MOSSAD ajanı var? İran'da olduğu gibi, bu insanların ülkemizde SİHA saldırısı düzenlemek için nelerde çalışma yaptığını bilmiyoruz" diye konuştu.

'ÜMMETÇİ POLİTİKALARDAN VAZGEÇİLMELİ'

Cumhur İttifakı'na seslenen Özdağ; "İsrail'e karşı bu kadar temkininiz varsa, KKTC'de İsraillilere neden toprak sattınız. Hadi, onları millileştirin o zaman" çağrısında bulundu. Türkiye'de güvenlik güçlerinin yeniden şekillendirilmesi, geliştirilmesi ve emir-komuta zincirinin yeniden sağlanması gerektiğini belirten Özdağ; "Türk dış politikasının ümmetçi hayallerden gerçekçi milli bir zemine çekilmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı'nı AKP'li amatörlerin oyun sahası olmaktan çıkarıp, tekrar profesyonel ekiplere bırakılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'MAĞDUR KÜRT ÇİFTÇİSİDİR'

"PKK'nin silah bırakacağı yalanıyla Türk devleti oyalanmaktadır" diyen Özdağ; "PKK ve YPG yeniden Türkiye'ye savaşa hazırlanıyor. Meclis'te kurulan Öcalan Komisyonu da Öcalan'ı ziyaretten bahsediliyor" dedi. Halka yalan söylendiğini belirten Özdağ; "Cumhuriyetin yanlış kurulduğunu, üniter devletle bazı kesimlerin mağdur edildiği anlatılarak; anayasadan 66. maddeyi kaldırıp, Türk-Kürt-Arap Yugoslavyası yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye'de mağdur Kürt çiftçisidir. Asgari ücretle çalışan Türk insanıdır" ifadelerini kullandı.

'CHP BASTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR'

2. Çözüm Süreci'ne direneceklerini vurgulayan Özdağ; "TBMM'de yokuz; ama bütün Türkiye'yi TBMM yapacağız" dedi. Diyap Ağa Platformu kurduklarını açıklayan Özdağ, çözüm sürecine karşı örgütlenmeyi bu platformdan sürdüreceklerini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le kongreden önce görüştüğüne değinen Özdağ; "Erdoğan, 'Demokrasi bir tramvaydır' demişti. Sanırım, şu an tramvaydan inmeye çalışıyorlar. Kendilerine muhalifleri düşman hukukuyla bastırmaya çalışıyorlar. Bugün CHP de bastırılma ve bölünme tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

'KİMSE BİZE 2. SINIF VATANDAŞ MUAMELESİ YAPAMAZ'

Anayasanın "Herkes yasalar önünde eşittir" hükmünün bulunduğu 10. maddesinin kalktığını belirten Özdağ, Özel'in "ses kaydı" açıklamalarına değinerek; "Bu şimdi hukuk mu? Bu yurt bize anamızın ak sütü gibi helaldir. Kimse bize 2. sınıf vatandaş muamelesi yapamaz" dedi.

ESKİ MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCI ZAFER'DE

Özdağ, konuşmasının ardından partiye yeni katılımların olduğunu açıkladı. Bu kapsamda eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Nazif Okumuş ile eski MHP Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Tolga Orhan partiye katılanlar arasında oldu. Özdağ ayrıca 1. Meclis'te Dersim Mebusu olan Diyap Ağa'nın 3. kuşak torunu Sel Tanrıverdi'nin de Zafer Partisi'ne katıldığını açıklayarak rozetini taktı. ANKARA