MHP'li Yücel Bulut'tan 'istifa ettirildi' iddialarına yanıt
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TBMM Adalet Komisyonu’ndan “istifa ettirildi” iddialarına yanıt verdi.
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yapılan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Komisyon üyeliğinden "15 Aralık 2021" tarihinde ayrılmış bulunmakta olduğuna dikkat çeken MHP’li Bulut, “Aylar önce gerçekleşmiş bir irade beyanının, sanki son birkaç gün içerisinde 'baskıyla' gerçekleştiğine ilişkin iddialar kirli bir propaganda sürecinin yapı taşlarıdır. Acaba, Adalet Komisyonu’nun HDP’li üyelerinden istifa edenlerin istifalarını olağan kabul eden ve haklarında tek kelime etmeyen sözde basın kuruluşları, şahsımın komisyondan ayrılmasını 'aylar sonra' hangi gerekçeyle köpürtme gereği duymuştur?” ifadelerini kullandı.
''ASILSIZ HABERLER SERVİS EDİLMİŞTİR''
Hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bulut, “Adalet Komisyonu üyeliğinden zorla istifa ettirildiğim gibi ucube iddialar bir anda kamuoyu gündemine düşürülmüş, komisyondan ayırılışımdan aylar sonra servise sokulmuştur'' dedi.
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