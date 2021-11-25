Zam üstüne zam: Mutfak tüpü 200 lirayı aştı

25 Kasım 2021 Perşembe, 12:30

Tüp gaza son bir ayda üst üste gelen zamlara Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar tepki gösterdi. Tüp gaz satıcıları ise gelen zamlardan dolayı vatandaşların zorlandığına işaret etti. 10 yıldır tüp bayiliği yaptığını belirten Eyüp Saraç, "Son bir ay içerisinde tüp fiyatlarına 3-5 defa zam geldi ve 185-200 TL civarına ulaştı. Vatandaşın alım gücü tabii ki düşük. Arayıp fiyatları soruyorlar sonra borca talep ediyorlar. Şu anda dediğim gibi fiyatlar yüksek, satışlarda düşüş oluyor" dedi.

"TÜP FİYATLARI DOLARA ENDEKSLİ"

Saraç, "Tabii ki tüp fiyatları dolara endeksli olduğu için doların ne kadar çıktığına bağlı olarak artıyor. Bu gidişat nereye kadar devam edecek mutlaka bu bir sonu olacaktır ama ne zaman olacak onu bekliyoruz” diye konuştu.

Diğer esnaf ve yaşlı bir kadın yurttaş da durumlarını şöyle anlattı:

- Esnaf Arif Kocaman: "Ben esnafım işte burada tüp fiyatları çok yükseldi ondan dolayı ocak (mutfak) yanıyor gördüğünüz gibi. Bu durumdan çok rahatsızız, bütün esnaf olarak hepimiz rahatsızız. Bir an önce buna bir el atılmasını çok istiyoruz."

"TÜP ÇOK PAHALI YEMEK YAPAMIYORUZ"

- Tüp satın almak için bayiye gelen yurttaş Halil Acarca: "Ben tüpü hem evde kullanıyorum hem iş yerimde kullanıyorum. Tüp nerdeyse yüzde 100 pahalandı, kullanamaz hale geldik. Doğalgaz da geldi doğalgaz da alamıyoruz yani ne olacak bu milletin hali?"

Yurttaş Zeliha Şahin ise "Tüp çok pahalanmış yemek yapamıyoruz, 200’ü geçmiş fiyatı. Param da yok biz tüpü nasıl alacağız? Bir gelirim yok, bir şey yok."