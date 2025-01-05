Zam yağmuru sürücü adaylarını da vurdu: Sınav ücretlerinde büyük artış

Yayınlanma: 05.01.2025 - 10:01

Güncelleme: 05.01.2025 - 10:01

2025'e henüz girmeden başlayan zam yağmuru, yeni yılın ilk günlerinde sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılı için yapılan düzenleme ile direksiyon sınav ücretlerine büyük artışa gidildi

Yeni tarifeye göre, 2024 yılında 750 TL olan direksiyon sınav ücreti, 2025’te 1350 TL’ye yükseldi. İlk sınavda başarısız olan adaylar için ikinci sınav ücreti ise 4000 TL olarak belirlendi.

EK ÖDEME TALEP EDİLİYOR!

Sürücü kursları, sınav harcını 2024’te ödeyip sınava girmeyen adaylardan yeni tarife üzerinden ek ödeme talep etmeye başladı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre ehliyet kursları, adaylara gönderdikleri bilgilendirme mesajlarında zamlı ücretin ödenmesi gerektiğini şu ifadelerle hatırlattı:

"Sayın adaylarımız, yeni uygulamalı sınav kodu için belirlenen başarısız aday harç ücretleri 4000 TL olarak belirlenmiştir, 7 Ocak tarihine kadar ücretini yatırmayan adaylarımızın ücretini yatırmasını, eski fiyattan yatıran adaylarımızın harç ücretini tamamlaması önemle rica olunur."

Bu durum, ehliyet almak isteyen yurttaşları maddi açıdan daha da zor durumda bıraktı.

"EHLİYET ARTIK LÜKS"

Sürücü adayları, artan maliyetlerin ehliyet almayı lüks hale getirdiğini belirtiyor.

Vatandaşlar, sınav ücretlerinin yanı sıra kurs kayıt bedellerinin de her geçen yıl yükseldiğine dikkat çekiyor.